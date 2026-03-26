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Kast y la polémica expresión "Estado en quiebra": "Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos"

El mandatario abordó la crisis que provocó la frase, que fue retirada de las redes sociales del Gobierno, en el marco de la promulgación de la ley que entrega ayudas por las alzas de los combustibles.

Por: José Vásquez

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 13:49 hrs.

alza combustible José Antonio Kast Jorge Quiroz Hacienda Energía transporte
<p>Kast y la polémica expresión "Estado en quiebra": "Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos"</p>

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