La queja de las pequeñas empresas por proyecto misceláneo: “No sentimos a las MiPYME tocadas, quizá afectadas, en el éxito de sus negocios”
Los dirigentes de la oposición exigen al gobierno que se escuche a todos, con el fin de mejorar el proyecto de reactivación económica.
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Alrededor de dos horas se prolongó el encuentro que este lunes sostuvieron dirigentes opositores y representantes de las pequeñas empresas, como la Confederación Nacional Unida de la Pequeña Industria y Artesanía de Chile (Conupia) y la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa (Unapyme), tras lo cual los representantes políticos señalaron que con esta cita le pusieron rostro a su argumento de que el proyecto misceláneo no es de “reconstrucción” sino una reforma tributaria.
En este contexto y tras la cita, el representante de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa (Unapyme), Lautaro Videla, expresó que en su sector tienen “una gran preocupación, porque no sentimos que este proyecto de reconstrucción nos interprete en absoluto” y mucho más duramente añadió que “no sentimos a las MiPYME tocadas, quizá afectadas, pero no tocadas en el éxito de sus negocios”.
Mientras que el presidente de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña Industria y Artesanía de Chile (Conupia), Humberto Solar, complemento que en parte la preocupación del sector se debe a que“hay más de 35 medidas que ha tomado el Ejecutivo, que tienen que ver con proyectos que afectan derechamente a micro y pequeñas empresas”.
Espacio legislativo para mejorar el proyecto
Tras reiterar sus dudas sobre el contenido del proyecto, la presidenta del Partido Socialista -donde se realizó la reunión-, senadora Paulina Vodanovic expuso su esperanza de que el gobierno “dé el espacio legislativo necesario para que se discuta en el Congreso y se escuche a todos para mejorar este proyecto y evitar que estas políticas regresivas, finalmente, terminen aplicándose”.
Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, señaló que “cuando el gobierno quiere cerrar una puerta, nosotros como oposición estaremos con las puertas abiertas para escuchar a todos los actores, particularmente, al mundo de las MiPYME”.
Ello, en referencia a la negativa de algunos parlamentarios oficialistas a recibir a los representantes de las pequeñas y medianas empresas en el marco de la tramitación del proyecto de reactivación económica, en la Comisión de Hacienda; y a que tampoco habrían sido convocados por La Moneda.
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