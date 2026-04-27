Ximena Ossandón RN por proyecto de reactivación: “La realidad es que si el chorreo hubiera existido, no hubiéramos tenido estallido social”

La segunda vicepresidenta de la Cámara asegura que debido a ello, “ahora tenemos que encargarnos de que sí exista”.

Es conocida por ser directa y franca lo que suele incomodar más en su sector que en la oposición, pero ese rasgo de su carácter es reconocido como una cualidad de la actual segunda vicepresidenta de la Cámara, diputada Ximena Ossandón, militante de Renovación Nacional (RN).

En conversación con la Vereda Política de Diario Financiero, la legisladora, que se encuentra en su tercer periodo en la Cámara, admitió que le gustaría llegar al Senado, pero que esa es una decisión que se toma colectivamente en el partido. Pero, esencialmente, profundizó en el proyecto de reactivación económica. Aunque fue la primera y una de las pocas que, en su sector, levantó la voz para pedir que la iniciativa se dividiera, acató la postura del Ejecutivo de no hacerlo.

-Era una de las partidarias de que el proyecto de reactivación económica se dividiera, ¿el gobierno debiera tomarse esta semana distrital para reflexionar y recapacitar al respecto?

-Si bien nos hubiera gustado, hubiera sido un gesto también, incluso para la oposición, que también lo pidió; pero uno tiene que respetar en democracia y, en este caso, el gobierno, que es el único que tiene facultad sobre este proyecto, decidió otra cosa y nosotros frente a eso acatamos.

-¿Un gesto del Presidente a la oposición?

-Un gesto político, independiente quien lo tome. Pero, me imagino que está todo muy consensuado entre el Presidente y el ministro Quiroz. Vemos el protagonismo que ha tenido el ministro Quiroz -se ve poco al Presidente de la República en esta materia, sólo haciendo una defensa, que es lo natural- pero claramente es el que tiene la posta y la manija de todo lo que va a suceder.

-¿Cómo cree que va a ser la tramitación? No en el ámbito legislativo, sino en el político.

-Ellos van a insistir en que se separe el proyecto y no va a haber mucho cambio en eso.

“El mundo de los números es muy necesario, las estadísticas son muy necesarias, pero tremendamente frías; y ahí falta corazón, empatía”

-¿Pero cómo ve la actitud de la oposición?

-En muchos proyectos se dan discusiones muy álgidas, muy políticas, que son mucha cuña para su sector, pero al final la votación no varía. Yo espero que la oposición actual sea como fuimos nosotros, Chile Vamos, porque nadie puede discutir que fuimos una oposición colaboradora, que incluso muchas veces pagamos altos costos, de parte de nuestro propio sector que nos llamó incluso derechita cobarde, de lo cual yo no me arrepiento absolutamente para nada.

-A propósito de eso, el Partido Republicano y el propio Presidente Kast han criticado a la oposición que piensa rechazar la idea de legislar, cuando la colectividad rechazó en esa etapa la reforma tributaria de Boric, ¿cómo se entiende esta falta de coherencia?

-Yo entiendo las palabras del Presidente, en el fondo tiene una tremenda reforma, es un tremendo proyecto de ley que toca muchas áreas diferentes que son muy importantes para el crecimiento del país, para dinamizar la economía… y, por eso, que está pidiendo que le den la chance de discutirlo. Y yo espero que en ese camino, que ojalá no sea muy largo, el PPD y la Democracia Cristiana, sobre todo, tengan esa capacidad de decir que vale la pena jugársela por esto, porque el objetivo no es tanto recaudar como dinamizar la economía. Creo que se ha confundido y nosotros y el gobierno hemos comunicado mal cuál es realmente el foco de esta reforma. Pero eso va a ser en la medida que ellos consigan lo que ha conseguido el PDG.

-¿Cómo se le explica a la gente que hasta el 2031 el Fisco no va a recaudar con esta reforma?

-Siempre he dicho que esas cosas las tenemos que explicar con una pedagogía mayor. Al final, si la economía es más dinámica, si crece el país, porque la raíz es llegar a crecer, necesariamente esos frutos se van a percibir en toda la familia chilena. Pero la gente eso no lo entiende, porque está preocupada de del día a día, de llegar a final de mes. Ahora, tal vez me expresé mal en el sentido de recaudar, (porque) efectivamente el corazón de este proyecto recauda a largo plazo, pero también hay cosas que recaudan, por ejemplo, en términos de permisología…

-El problema es que no compensa…

-Es que yo creo que ahí es donde tenemos que hincar el diente, porque en el fondo ya hay gente que ya tiene cinturón suficientemente apretado y está a punto de morir del ahogo. Entonces, a esa persona tengo que ir con otro mensaje: Vamos a hacer que nuestra economía despierte, que volvamos a ser el país competitivo, a ser los jaguares de América; ‘pero usted no se preocupe, porque yo voy a cumplir con lo que dice la Constitución, que me tengo que encargar del bien común’ y a aquellos grupos que se ven más afectados, tengo que contarles lo que voy a hacer, cómo voy a ir inmediatamente en ayuda concreta, para que no se sientan desamparados. Y es muy importante hacer eso, porque ya tenemos encuestas donde lamentablemente el Presidente Kast está descendiendo, sobre todo en las clases más vulnerables, que fueron incluso sus grandes apoyadores. El Presidente Kast tenía un colchoncito muy importante y hoy día la gente está retrocediendo.

-¿A qué lo atribuye?

-Lo atribuyo a que no hemos comunicado bien, pero también tenemos que comunicar soluciones, alivios, paliativos para este período, hasta que la economía se dinamice. Y aquí aparece este famoso oficio y uno dice por qué tenía que aparecer ahora. Pero aunque no se hubiera filtrado, de todas maneras, la mirada tiene que ser diferente, porque el mundo de los números es muy necesario, las estadísticas son muy necesarias, pero tremendamente frías; y ahí falta corazón, empatía.

“Creo que la primera la primera batalla que tiene que ganar este gobierno es el proyecto de reconstrucción”

-Uno tiende a creer que como profesora tiene una sensibilidad especial, ¿esto muestra la frialdad del gobierno?

-El ministro (Jorge Quiroz) ha dicho, al final, que esto era una orientación. Pero justamente si era una orientación había que comunicarlo así y no como oficio con las categorías. Ahora, tengo clarísimo que el Presidente no va a hacer eso y lo quiero dejar muy claro, lo dijo en el Consejo de Renovación Nacional. Por favor, pongamos los pies en la tierra y si vamos a decir algo sobre programas sociales que están muy bien evaluados por la ciudadanía, hay que presentarlos no sólo teniendo los fríos números de la Dipres, sino ir con alternativas. Porque lamentablemente le deja la pelota boteando a la izquierda y, en el último tiempo, se la están dejando boteando todos los días para que nos peguen y nosotros tenemos que salir a dar explicaciones de lo que se quería decir. Ya no podemos cometer más errores y tenemos que decidir efectivamente si se va a mostrar todo, porque además siempre se dijo que no se recortarían programas sociales. Cuando uno gobierna, el gobierno va ganando batallas, va teniendo espalda para ir avanzando en la otra lucha y en la otra lucha.

-¿Esa primera batalla sería el proyecto de reconstrucción?

-Creo que la primera la primera batalla que tiene que ganar este gobierno es el proyecto de reconstrucción. Me parece que es sumamente importante que salga, pero que salga con corazón también. Que la gente entienda lo que produce la baja de impuestos y que no le volvamos a dejar la pelota boteando a la izquierda, que los ricos, los pobres… Y pongámoslo en términos de la izquierda, que cuando al rico le va bien, a la persona más pobre también le debería ir bien.

-¿La política del chorreo? Porque los expertos dicen que eso hace mucho que no resulta.

-La realidad es que si el chorreo hubiera existido, no hubiéramos tenido estallido social. Por eso es que ahora tenemos que encargarnos de que sí exista.

-¿Cuáles son los elementos que le inquietan del proyecto?

-Tenemos serias dudas y muchas conversaciones esta semana por el tema del Sence, porque si bien hay mucha gente que ofrece cursos, entonces, vamos acotando los temas, veamos quiénes lo ha hecho bien. Hay que hay que mejorarlo, creo que la palabra es revisar para que efectivamente sea eficiente.