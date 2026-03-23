Contraloría detecta que 910 funcionarios públicos apostaron en casinos pese a prohibición legal: movieron cerca de $ 11.500 millones
Cerca de 181 personas concentran el 97% del total, con casos que pueden superar los $ 1.000 millones, donde además, los montos apostados no coinciden con su nivel de remuneración.
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Desde la Contraloría General de la República (CGR) detectaron que 910 funcionarios públicos y municipales -pertenecientes a 371 entidades del Estado-, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos, entre enero de 2024 y junio de 2025, por un monto total de $ 11.490.456.871. Esto, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas.
Según cifras recogidas por el Consolidado de Información Circularizada (CIC), 181 funcionarios concentran el 96% del monto, cerca de $ 11.118 millones, cuyos casos no condicen con el nivel de sus remuneraciones.
Dentro de los servicios públicos y municipales identificados por el CIC, se encuentran instituciones como Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea, Tesorería General de la República, PDI, y entidades municipales, cuyos montos superan los $ 1.000 millones de pesos en algunos casos.
A partir del informe, la institución anunció que remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.
Según la Ley N°19.995, estos cargos tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuestas en casinos.
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