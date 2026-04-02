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Panel UC apoya accionar del Gobierno ante alza de combustibles, pero deja en la mesa el factor gradualidad

El profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, Harald Beyer, dijo que la decisión de la autoridad “tocó una fibra de cómo abordar la política fiscal en estos tiempos de shock”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Rodolfo Carrasco
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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