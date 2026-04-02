Panel UC apoya accionar del Gobierno ante alza de combustibles, pero deja en la mesa el factor gradualidad

El profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, Harald Beyer, dijo que la decisión de la autoridad “tocó una fibra de cómo abordar la política fiscal en estos tiempos de shock”.

Un 57% de los integrantes del Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica se mostró a favor del accionar de la administración José Antonio Kast frente al fuerte aumento del precio del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente.

Dicho porcentaje se manifestó de acuerdo y muy de acuerdo ante la siguiente afirmación: “El alza de los combustibles y las medidas paliativas anunciadas en marzo constituyen una política pública apropiada”.

La medición, realizada en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero, reunió las respuestas de 28 profesionales entre economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas.

El Ejecutivo decidió a fines de marzo traspasar de forma más directa el incremento del valor internacional del crudo a los consumidores locales para aliviar la carga sobre las arcas públicas.

Beyer señaló que la discusión sobre la caja fiscal enredó. “Tal vez no fue lo más apropiado para llevar adelante el debate, porque al final es una discusión de prioridades más que de flujos”.

Lo anterior generó aumentos históricos desde el 26 de marzo, cuando las bencinas subieron entre $ 370 y $ 391 por litro, mientras que el diésel lo hizo en cerca de $ 580 por litro. Para la parafina se aprobaron medidas transitorias en el Congreso para inyectar recursos y contener su precio, logrando una histórica baja de $ 455 promedio por litro desde la semana pasada.

Dicho paquete también consideró un bono transitorio de $ 100 mil para taxistas, colectiveros y transportistas escolares por seis meses, así como el congelamiento de las tarifas del transporte público.

Las medidas se financiaron con la restricción transitoria por seis meses del reintegro del impuesto al diésel para empresas del rubro industrial.

Zoom a resultados

Frente al grupo que apoyó el accionar del Gobierno, un 21,3% se manifestó en desacuerdo y un 17,8% se declaró neutral.

Esto último llamó la atención del profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, Harald Beyer, quien pone el foco en que quizás no se oponen de fondo a las medidas, pero sí a la forma en que fueron anunciadas, la ausencia de gradualidad, la insuficiencia de algunas medidas paliativas o a las declaraciones de algunas autoridades.

“Eso no los deja inclinarse por la opción de estar de acuerdo”, opinó.

Respecto a si debía o no ser gradual el traspaso de precios, afirmó que “ese es un debate abierto. Pero tengo la sensación de que la autoridad decidió no invertir ningún dinero en estabilizar el precio por razones que tienen que ver con su proyecto fiscal y, probablemente, porque es bastante regresiva esa medida”.

Beyer puntualizó que también durante estas semanas otras naciones de la región han estado sincerando los precios internacionales del petróleo en sus economías.

“Lo que está ocurriendo en el mundo es que muchos países están con situaciones fiscales estrechas y eso creo que explica que estén tratando de minimizar el gasto”, dijo.

En el caso de Chile, comentó que las reservas eran muy acotadas en el caso del diésel y en el de la bencina había algo más de espacio, “pero supongo que la decisión de la autoridad fue más bien dirigida a no invertir en esa estabilización, porque probablemente sus prioridades fiscales están en otro lado en este año y las estrecheces fiscales son ahora”.

Otro aspecto que el exministro notó entre los panelistas fue el cuestionamiento a la comunicación de las medidas:“Que el Estado estaba en quiebra, no es creíble, porque el Estado siempre se puede endeudar y contratar nuevos empréstitos. Aquí quizás a la autoridad le faltó aclarar de que no quiere invertir esos recursos, porque prefiere invertir en otros propósitos y eso nunca se aclaró mucho”.

A su juicio, la discusión sobre la caja fiscal también enredó. “Tal vez, no fue lo más apropiado para llevar adelante el debate, porque al final es una discusión de prioridades más que de flujos o de si la caja está reducida”.

Beyer resumió que las opiniones tan variadas de los panelistas reflejan que “esta decisión tocó una fibra de cómo abordar la política fiscal en estos tiempos de shock” y anticipó que “eso será una discusión que va a seguir estando presente durante mucho tiempo”.

Fotos: Julio Castro, Patricio Valenzuela y José Montenegro

“La medida apunta en la dirección correcta. Pudo haber sido más gradual y definitivamente comunicada de una manera distinta”. José Francisco Covarrubias, RECTOR UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ.

“Si bien la comunicación pública de los anuncios debió ser más cercana, explicativa y empática, el eje de los anuncios es correcto. Un subsidio masivo e indiscriminado a los combustibles no es fiscalmente responsable ni progresivo”. Alejandro Ferreiro, presidente Chile Transparente.

“El alza es justificable, aunque mantener algún grado de estabilización de precios, asegurándose de que no sea un subsidio permanente, podría haber sido una mejor opción. Esto fue acompañado de una pésima comunicación, con falsedades, que resta peso a la autoridad”. José De Gregorio, DECANO FEN U. DE CHILE.

“Un cierto gradualismo hubiese permitido tanto mejores expectativas de la ciudadanía respecto del nuevo Gobierno como una mayor discusión y planificación de las medidas paliativas”. Salvador Millaleo, académico U. de Chile.

“Había que considerar y equilibrar muchos elementos. Qué tan gradual el cambio en el precio, qué tanto endeudarse para ello, cuánto distorsionar los mercados (los precios relativos). Era una decisión difícil a hacer en poco tiempo. Dicho eso, hubiera preferido mucha menos distorsión a los precios relativos, con congelamientos que sabemos cuándo empiezan, pero no cuando terminan”. Claudio Sapelli, economista Faro UDD.