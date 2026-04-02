Paula Estévez, subsecretaria de la Subrei: “No vamos a firmar un acuerdo arancelario (con EEUU) que no sea bueno para el sector privado”

La prioridad para la nueva gestión de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales la diversificación de mercados, con foco en lograr cerrar el tratado con India y mantener la relación con los principales socios.

Dos viajes internacionales en menos de un mes ya protagonizó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez. La noche de este domingo tenía previsto aterrizar en Buenos Aires como parte de la delegación de la primera visita oficial del Presidente José Antonio Kast a Argentina, mientras que la semana pasada llegó de Camerún tras participar en la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Un paso intenso por la nación africana , que incluyó 14 reuniones bilaterales y acordar con Estados Unidos una primera reunión de los equipos técnicos de ambas partes para el 14 y 17 de abril en Washington con el objetivo de retomar la agenda arancelaria.

Todo lo anterior bajo el mandato que le dio Kast de apalancar el crecimiento económico a través de las relaciones comerciales, como destaca Estévez en su primera entrevista. La prioridad para estos cuatro años se resume en la diversificación de mercados.

Aquí se enmarca finalizar la negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, su sigla en inglés) con India y abrir nuevas oportunidades con los vecinos: Argentina, Perú y Bolivia.

- El panorama internacional ha cambiado con la guerra en Irán, ¿altera las prioridades?

- Estamos viviendo un momento muy complejo a nivel internacional y, por supuesto, que es un marco para nuestras negociaciones internacionales, pero Chile es un socio confiable y ha tenido una inserción no solo bilateral sino multilateral, tenemos presencia en acuerdos y foros, como el CPTPP, lo que hicimos en Yaoundé (Camerún), tenemos un diálogo con la Unión Europea.

- En el contexto de las recientes negociaciones arancelarias, ¿cuál es la hoja de ruta que se delinea?

- Estados Unidos es un socio estratégico para Chile, nuestro segundo socio comercial, nuestro segundo inversionista extranjero en sectores estratégicos. Hay una larga data de relación comercial y con un tratado de comercio que ha sido muy positivo.

Y, por supuesto, uno de los temas que debemos ver es la negociación arancelaria y eso fue una de las materias de conversación que tuve con el USTR, Jamieson Greer. Primero, el interés de Estados Unidos y de Chile de llegar a un acuerdo y ya fijamos la tercera ronda de negociación. La última presencial fue en julio del año pasado.

Lo que sí, yo fui muy clara en decir que para nosotros un buen acuerdo arancelario pasa por tener excepciones en nuestros productos estratégicos que exportamos a Estados Unidos; y que no vamos a firmar un acuerdo que no sea bueno para el sector privado.

Entendemos las razones, que son totalmente ajenas a Chile, respecto a la política arancelaria de EEUU -que es global-, pero tenemos productos complementarios como: salmón, fruta, vino y otros productos importantes en nuestra canasta exportadora para Estados Unidos.

-El embajador de Estados Unidos en Chile ha dejado bien claro que resulta más fácil colaborar con personas que comparten las mismas convicciones, refiriéndose al Gobierno actual. ¿Ven más fácil una negociación arancelaria?

- Veo una disposición muy positiva de ambos países en llegar a un acuerdo necesario y estoy optimista.

- Una de las primeras medidas del Gobierno fue firmar una declaración con Estados Unidos para iniciar consultas sobre minerales críticos y tierras raras. ¿Qué tan cerca está Chile de firmar un acuerdo?

- El acuerdo arancelario lo lleva el USTR y eso tiene que ver con comercio; y no está vinculado con la declaración conjunta respecto a los minerales críticos. Son dos instrumentos que tienen caminos separados, que por supuesto son muy buenos para Chile y no se mezclan en términos de negociación.

Fue una declaración de intenciones de firmar un acuerdo de minerales críticos. Chile tiene acuerdos que firmó en recientes años con Canadá, con la Unión Europea, con Alemania (...).

Está ahora en proceso de consultas. Los acuerdos que nosotros vamos a firmar no van a quedar guardados en un cajón, ya que tenemos que implementarlos. Y las consultas, que es algo muy importante para la gestión de la Subrei, incluyen también al sector privado. Si el acuerdo es bueno para el sector privado, también lo es para Chile.

“La buena noticia es que ya estamos en contacto y estamos fijando en estos días la próxima ronda con India. Esto no se detuvo para nada, porque es una prioridad diversificar mercado”.

-La semana pasada se informó que el Systems Approach para la uva de mesa chilena quedó sin efecto. ¿Se puede revertir esta situación? ¿Qué pasos o medidas se pueden tomar desde la Subrei?

- Desde la Subsecretaría mantenemos un diálogo permanente y constructivo con nuestras contrapartes en Estados Unidos para abordar este y otros temas relevantes para la relación económica bilateral, siempre en un marco de colaboración y respeto a los procesos institucionales de ese país.

En ese contexto, uno de los asuntos que tenemos contemplado es seguir abordando el tema en la próxima visita oficial de la Comisión negociadora a Estados Unidos programada para mediados de abril.

- También sigue la negociación de un CEPA con India, ¿está cerca de una firma?

- Estamos en proceso de negociación que requiere muchas idas y venidas como cualquier negociación. La buena noticia es que ya estamos en contacto y estamos fijando en estos días la próxima ronda con India. Esto no se detuvo para nada, porque es una prioridad diversificar mercado y la India es un país muy interesante, con más de 1.400 millones de personas, con una clase media en expansión y una creciente demanda por alimentos, servicios y soluciones tecnológicas.

Pero, en eso, también tenemos que ser responsables, tenemos que firmar buenos acuerdos para Chile y prefiero que nos demoremos un poco más, pero que sean buenos, a firmar uno rápido en poco tiempo de negociación.

- ¿Y qué es lo que ha podido ver o revisar respecto a eso? ¿Está conforme con los avances?

- Estamos evaluando. Hay un capítulo en el CEPA con la India de minerales críticos, siendo el segundo país en que se contemplan en un acuerdo comercial. Eso muestra un interés. Por supuesto que cuando dos partes negocian, ponen en la mesa sus intereses: nosotros el acceso al mercado y, como otros países, ellos han mostrado interés en minerales críticos de Chile.

El Gobierno anterior dejó enviadas las ofertas del capítulo de minerales críticos y estamos esperando esa respuesta. Y nosotros recibimos la oferta de acceso a mercado y queremos mejorarla.

“El Gobierno anterior dejó enviadas las ofertas del capítulo de minerales críticos (a India) y estamos esperando esa respuesta. Y nosotros recibimos la oferta de acceso a mercado y queremos mejorarla”.

“Mi padre está muy orgulloso de que he tomado este rol como subsecretaria”