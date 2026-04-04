Ximena Rincón asegura que contingencia por gas argentino está controlado

La autoridad afirmó que el episodio respondió a exigencias técnicas sobre la calidad del suministro y descartó afectaciones al consumo residencial, en medio de alertas del sector industrial por mayores costos.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que el evento que provocó la interrupción del suministro de gas desde Argentina hacia las regiones de Ñuble y Biobío debería quedar resuelto en las próximas horas, según antecedentes entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de su cuenta en la red social X, la secretaria de Estado señaló que “dentro de las próximas horas se debería dar por finalizado el evento”, destacando que la contingencia “fue controlada oportunamente gracias a la coordinación” entre autoridades y empresas del sector. En esa línea, sostuvo que el episodio refleja la capacidad de respuesta del Ejecutivo. “Da cuenta del trabajo que realiza el Ministerio de Energía para actuar de manera técnica y anticipada ante este tipo de situaciones”, indicó, mencionando la coordinación con la SEC, ENAP, delegaciones presidenciales y seremías.

La ministra reiteró que el impacto fue acotado. “El suministro residencial nunca fue suspendido, mientras que el sector industrial ha contado con respaldo para poder seguir operando”, afirmó, agregando que la situación fue abordada “de forma seria y responsable”.

Según las informaciones entregadas por la SEC, dentro de las próximas horas se debería dar por finalizado el evento que provocó la interrupción del suministro de gas desde Argentina hacia las regiones de Ñuble y Biobío.



Este evento, que fue controlado oportunamente gracias a la… — Ximena Rincón (@ximerincon) April 4, 2026

Asimismo, enfatizó que la cartera continuará monitoreando el sistema energético. “Seguiremos trabajando en el resguardo del cumplimiento de la normativa y en la activación de los protocolos necesarios para garantizar la calidad del suministro”, señaló.

La contingencia ocurre en un contexto de preocupación en el sector productivo del Biobío por el alza en los costos energéticos, especialmente en industrias intensivas en consumo de gas. De acuerdo con antecedentes recientes del sector, empresas han advertido que interrupciones o restricciones en el suministro pueden derivar en mayores costos operacionales, en un escenario ya marcado por estrechez energética y dependencia de importaciones.