Cadem: La histórica alza de los combustibles sube la desaprobación a Kast a un 51%

Según la encuesta, en regiones están más de acuerdo que en la Región Metropolitana en la forma como se aplicó el alza de los combustibles; y los hombres están más de acuerdo que las mujeres.

Tras una semana en que el alza de los combustibles ha sido el principal tema de conversación y de debate en el mundo político y económico, la encuesta Cadem da cuenta de que la opinión pública está preocupada y parlamentarios y dirigentes políticos estiman que las medidas adoptadas son “insuficientes”, por lo que incluso desde el propio oficialismo aspiran a un nuevo paquete de ayudas. Por lo pronto, la popularidad de Presidente José Antonio Kast sigue bajando.

De hecho, según el estudio esta semana la aprobación presidencial bajó de 47% a 43% y, en consecuencia, la desaprobación aumentó de 49% a 51%. Y respecto del alza del precio de los combustibles, el 60% estima que era “evitable” y que “el Gobierno debió buscar otros caminos para subsidiar el precio de la bencina” y sólo el 37% de los consultados que era “inevitable” debido “a la estrechez fiscal impide sostener el subsidio a los combustibles”.

Poniéndose en el escenario de que era inevitable el alza, el 72% cree que esta debería haberse hecho de manera gradual y “dividir el alza en varias semanas”; el 22% está de acuerdo en como se hizo, aplicándolo “inmediatamente, traspasando los $ 370 pesos en bencinas y $ 580 en diésel a las personas”. Son más los hombres los que apoyan esta postura (26%), mientras que entre las mujeres son menos las que están de acuerdo con esta mirada (18%).

Además, en regiones se muestran más de acuerdo con que el aumento se haya hecho inmediatamente (23%) que en la Región Metropolitana, donde sólo un 20% de los consultados estaba de acuerdo con esta postura. Entre los sectores políticos, el 44% de la derecha también apoya la forma como se hizo, el 12% de los consultados de centro, el 4% de la izquierda y 14% de los independientes.

Sedini y Quiroz mal evaluados

En cuanto a la situación económica fiscal, aumentó de 43% a 44% quienes estiman que el Estado “tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos, aunque esté más ajustado”; también aumentó de 22% a 28% quienes creen que “tiene pocos recursos y debe priorizar mucho el gasto”; y, bajó de 33% a 25% los que estiman que el Estado “está enfrentando una situación fiscal crítica”.

Mientras que el 42% responsabiliza a la guerra de Estados Unidos e Israel contra a Irán del alza de los combustibles, el 35% al Gobierno de Kast y el 21% al de Gabriel Boric. Por otro lado, bajó de 47% a 43% quienes creen que el Gobierno “ha comunicado claramente las razones del alza”; también bajó de 45% a 43% los que estiman que “ha actuado con seriedad técnica”; de 44% a 42% quienes opinan que “tomó una decisión difícil, pero de manera responsable”; bajó de 45% a 39% quienes creen que el Gobierno “ha sido transparente con la situación fiscal del país” y de 28% a 27% quienes estiman que “ha mostrado empatía”.

Por otro lado, el 54% de los consultados admitió que tras el anuncio del alza, él o alguien de su hogar, cargó bencina en forma anticipada y el 35% señaló que no lo hizo. Entre quienes usan el automóvil de lunes a viernes un 71% dice que no se cambiará al transporte público a raíz del alza de las bencinas y sólo el 24% admite que sí se cambiará. Y el 66% de los que usa el automóvil el fin de semana no se cambiará al transporte público, el 31% sí lo hará.

Por último,Los mejor evaluados son la titular de Salud May Chomalí (59%), el canciller Francisco Pérez Mackenna (56%) y los ministros de Interior Claudio Alvarado y de Vivienda Iván Poduje (55%).