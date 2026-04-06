Efecto alza de los combustibles no se agota: aprobación de Kast cae dos puntos al 42%

Según la última encuesta Cadem, la principal preocupación de los chilenos es el alza de los precios.

Cuando el Presidente José Antonio Kast se encuentra de visita en Argentina, en su primera gira fuera del país, la encuesta Cadem da cuenta de una nueva baja en la aprobación del mandatario; mientras que el estudio también revela que el pesimismo de la ciudadanía superó al optimismo, lo que no ocurría desde mayo del año 2025.

En lo que aún puede ser efecto del alza de los combustibles, la encuesta muestra que esta semana la aprobación del Presidente llegó a la 42% -cifra que coincide con la última encuesta Criteria-, lo que implica una nueva caída de dos puntos; mientras que la desaprobación aumentó un punto a 53%.

Por otra parte, ante la consulta acerca del estado de ánimo sobre el futuro del país, el 49% se inclina por la opción pesimista o muy pesimista y el 48% por la de optimista o muy optimista. Actitud que, según el estudio, no se veía desde hace 44 semanas, es decir, mayo del año 2025.

En este contexto, un rotundo 65% estima que la proyección de crecimiento para el país es poca, y bajó ostensiblemente de 75% en mayo de 2025 a 57% quienes creen que Chile puede volver a crecer al 5%. Lo que el 42% atribuye a un sistema político “ineficiente”; el 32% a falta de inversión, incentivos para hacer negocios en Chile; el 27% a incertidumbre global, guerra comercial; el 23% a la delincuencia, crimen organizado, comercio ilegal; y, el 21% a la permisología o el lento avance para aprobar proyectos, entre otros.

Respecto a las expectativas de crecimiento y ante la pregunta: ¿Cree que, desde este año, con un nuevo gobierno, el crecimiento económico de Chile aumente, se mantenga o disminuya? El 35% cree que aumentará, el 25 que se mantendrá y el 34% que disminuirá.

Precios, la mayor preocupación

Y el alza de los precios (o el mayor IPC) es por lejos la principal preocupación económica personal y familiar (48%); seguida por el desempleo o temor a perder el actual empleo (14%); y, su nivel de endeudamiento (9%), entre otros.

En cuanto a la situación económica personal, el 46% admite que el presupuesto familiar le alcanza justo para llegar a fin de mes, en contraste con el 14% que asegura que le alcanza bien y logra ahorrar.

Ante la pregunta acerca de si los precios subieran fuertemente en los próximos meses, ¿cree usted que podría enfrentar esa situación sin mayores dificultades? Al 38% le sería muy difícil enfrentarlo; el 36% podría enfrentarlo con algunas dificultades; el 17% no podría enfrentarlo; y, sólo el 7% podría enfrentarlo sin problemas.