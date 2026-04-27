Un 78% de los chilenos tiene una mirada muy negativa sobre la economía y cree que esta estancada o retrocediendo

La última encuesta Cadem también revela que el 65% califica la situación económica actual de las empresas como buena o muy buena, y el 27% de mala o muy mala.

Esta semana que se inicia, pese a no haber trabajo legislativo en el Congreso, el debate estará centrado en la evolución de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en torno al proyecto de reactivación económica y como estos últimos se articulan para enfrentar la iniciativa. En este contexto, el Ejecutivo tendrá la misión de lograr que su relato en torno a la iniciativa para conseguir un amplio respaldo de la opinión pública.

Por lo pronto, la última encuesta Cadem da revela que la semana pasada, cuando ingresó finalmente la propuesta a trámite al Parlamento, la aprobación a la forma como el Presidente José Antonio Kast está conduciendo su administración bajó un punto de 42% a 41% y la desaprobación subió de 50% a 53%.

Mientras que el ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), es el mejor evaluado por la ciudadanía por la forma en que está ejerciendo la labor (58%); en contraste, la peor evaluada es la ministra vocera, Mara Sedini, quien de 42% cayó a 24% en la valoración que se hace de la forma en que está ejerciendo su tarea.

En el aspecto económico, la encuesta revela que para una mayoría de los consultados el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reconstrucción es la noticia más importante de la semana pasada (34%).

Mala percepción sobre el empleo

Aunque pareciera que el pesimismo comienza a ceder paso a algo más de optimismo en el ámbito económico, aún los consultados se inclinan por pensar que el país va por mal camino 48% tanto en los ámbitos político y económico como social; y el 42% opina lo contrario. Pero las expectativas de futuro parecen mejorar, ya que el 49% está optimista al respecto y el 47% pesimista.

Sin embargo, el 78% de los consultados percibe la economía está estancada o retrocediendo y sólo un 20% estima que está progresando. Respecto a la economía familiar el 48% la define como mala o muy mala; mientras que 47% como buena o muy buena.

En tanto, el 65% califica la situación económica actual de las empresas como buena o muy buena, y el 27% de mala o muy mala; el 80% califica de mala o muy mala la actual situación del empleo y un escaso 16% como buena o muy buena. Respecto a las expectativas de consumo, un 73% de los entrevistados opina que la situación económica de los consumidores para poder comprar bienes y servicios es mala o muy mala y el 23% opina lo contrario.