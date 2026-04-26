Encuesta Criteria y proyecto de reactivación del gobierno: 37% lo aprueba y 69% cree beneficia a las personas de más ingresos
Por otro lado, un 78% que indicó que ayuda a las grandes compañías.
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En medio del debate por el proyecto de reactivación que el gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó el miércoles, este domingo Criteria dio a conocer las cifras de su encuesta, donde incorporó preguntas relacionadas a la iniciativa.
Respecto de si se está a favor o en contra, el estudio -que reunió 825 casos- señaló que un 37% de los encuestados está de acuerdo, mientras que un 24% lo rechazó. Un 39% dijo no tener clara una respuesta.
Sobre a qué segmentos beneficia el proyecto, y ante una pregunta cerrada de selección múltiple, 69% dijo que los que ganan con la iniciativa son las personas de mayores ingresos; un 43% aquellos de ingresos medios; y un 30% los de ingresos medios. Apenas un 7% respondió que ninguno es el beneficiado.
Similar dinámica se reflejó sobre el grupo de empresas a los que el proyecto beneficia, con un 78% que indicó que ayuda a las grandes compañías. En tanto, para las medianas y pequeñas, los resultados fueron de 45% y 28%, respectivamente. Al igual que la anterior pregunta, un 7% dijo que ninguna firma se ve beneficiada.
En torno al conocimiento de la propuesta, solo un 14% dijo conocerla "mucho" y un 34% "algo". Un 31% dijo que tenía "poco" conocimiento" y un 21% reconoció no tener "nada".
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