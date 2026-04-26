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Encuesta Criteria y proyecto de reactivación del gobierno: 37% lo aprueba y 69% cree beneficia a las personas de más ingresos

Por otro lado, un 78% que indicó que ayuda a las grandes compañías.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Domingo 26 de abril de 2026 a las 11:02 hrs.

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<p>Encuesta Criteria y proyecto de reactivación del gobierno: 37% lo aprueba y 69% cree beneficia a las personas de más ingresos</p>

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