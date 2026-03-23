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Kaiser propone reducir el IVA a los combustibles cuando superen un determinado valor

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL) hizo la propuesta, porque estima que el Estado no debiera beneficiarse de la crisis.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 16:25 hrs.

partidos políticos Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser combustible petróleo gobierno Ministro de Hacienda Claudia Rivas
<p>El presidente del PNL dijo que el Estado "no debiera beneficiarse de esta crisis". </p>

El presidente del PNL dijo que el Estado "no debiera beneficiarse de esta crisis".

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