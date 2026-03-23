Kaiser propone reducir el IVA a los combustibles cuando superen un determinado valor
El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL) hizo la propuesta, porque estima que el Estado no debiera beneficiarse de la crisis.
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En medio del alza de los combustibles, a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, entró al tema, luego que se conociera el decreto a través del cual el Gobierno introdujo los primeros cambios al Mepco, planteando una serie de propuestas que estima podrían contribuir a aliviar la difícil situación que generarán las alzas de los combustibles.
El dirigente, que aprovechó de recordar que el PNL siempre ha estado por eliminar el impuesto específico a los combustibles, pero entiende que la situación fiscal no lo permite; sin embargo, señaló que lo que sí se podría hacer es negociar la compra de petróleo a “países que están entrando ahora de nuevo al mercado internacional, como Rusia. Tengo entendido que los Estados Unidos levantó las sanciones contra este país”, por lo que se abriría una posibilidad para Chile de comprar a “precios más moderados”.
O devolución del IVA a los combustibles
Y otra propuesta que dejó sobre la mesa, para que Hacienda evalúe si la toma o no, se trata de la posibilidad de reducir el IVA a los combustibles cuando estos superan un determinado valor. “Creo que el Estado todavía puede hacer una modificación tributaria que no va a solucionar el problema, pero reduce el peso específico de la carga que recaerá sobre todos los ciudadanos producto de la guerra en Irán”, argumentó.
Por ello, dijo solicitar "al ministro de Hacienda que considere esto”, aunque dijo estar consciente lo complejo de la recaudación del IVA segmentado, “pero o lo hace así o se compromete con la devolución del IVA a los combustibles, porque lo que sí sabemos es que el Estado no debiera beneficiarse de esta crisis que está sufriendo la ciudadanía”.
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