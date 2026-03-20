Kast afirma que “estamos ordenando la casa siendo rigurosos en el gasto público”
El mandatario sostuvo que actualmente enfrenta una situación “compleja respecto del estado de finanzas públicas”.
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En el marco del anuncio de la postulación de Chile para ser sede de los Juegos Olímpicos de la juventud para el año 2030, el Presidente José Antonio Kast afirmó que debido al complejo momento de las finanzas públicas se encuentra “ordenando la casa” desde que llegó a La Moneda para ser riguroso con el gasto público.
Acompañado de deportistas en La Moneda, el mandatario indicó que “damos esta noticia en un momento que es exigente para nuestro país, porque estas son decisiones que no se toman en base a la coyuntura, que es compleja respecto del estado de finanzas públicas”.
Sostuvo que “eso no quita que un Gobierno como el nuestro tenga que seguir trabajando para ordenar la casa, es muy importante seguir siendo rigurosos en el gasto público”. Y añadió: "Lo que hagamos hoy va a soportar, va a sustentar, que mañana podamos sentirnos orgullosos; y eso requiere que cada una de las personas en Chile, cumplan con sus obligaciones”.
El Presidente llamó a que "si alguien tiene alguna obligación pendiente vaya y cúmplala”.
Sus palabras llegan un día después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara que van a cobrar a los deudores del CAE, tras poner como ejemplo que, con cruces de datos, se han detectado a 1.800 personas morosasque tienen sueldos brutos por arriba de $5 millones mensuales y que en conjunto tienen una deuda de US$ 20 millones. Si el espectro considera a las personas con sueldos brutos de $1,5 millones que están morosos, la deuda total del CAE es de US$ 800 millones.
También se refirió a su plan para disminuir los gastos en el Estado afirmando que “hay muchos que dicen 'hay que achicar el Estado', que les quede claro que nosotros en esas áreas no vamos a achicar el Estado. Vamos a potenciar el deporte, la ciencia, la cultura y la educación”, concluyó.
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