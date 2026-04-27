Ley de reactivación y reconstrucción: La Moneda enfrenta fuego amigo por reuniones con FA-PC y oposición ratifica que votará en contra si no se separan los cambios tributarios

La diputada UDI Flor Weisse lamentó los acercamientos del Ejecutivo con la oposición, afirmando que de todas formas “terminarán recurriendo al Tribunal Constitucional. Van a intentar dinamitar la reforma por la vía judicial”.

Luego que algunos diputados de la UDI calificaron de un “error político innecesario” las reuniones de La Moneda con representantes del Partico Comunista y del Frente Amplio, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que es deber del Ejecutivo conversar con todos buscando respaldos a las iniciativas legislativas, como el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación que impulsa la administración Kast.

La jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, y su colega, Jaime Coloma, también UDI, manifestaron que las reuniones con el FA y el PC “responden más a una estrategia comunicacional que a una voluntad real de contribuir al debate. Aquí hay un intento de montar un show para aparentar apertura al diálogo con el Gobierno”.

Weisse agregó que dichos sectores “terminarán recurriendo al Tribunal Constitucional. Todo indica que esta es una performance mediática, porque finalmente van a intentar dinamitar la reforma por la vía judicial” en alusión al texto de reconstrucción.

Sin embargo, García Ruminot buscó pones paños fríos a las críticas del oficialismo señalando que “nosotros como Segpres llevamos la relación con el Parlamento, y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece un encuentro que es necesario y que es útil” y recordó que “el día que asumí el ministerio dije que íbamos a conversar con todos, con todos los diputados, con todos los senadores, con todos los comités”.

Sostuvo que en ese proceso “en algunos encontramos más apoyo, más comprensión, en otros ninguna comprensión, encontramos rechazo a los proyectos. Es parte de nuestra tarea diaria, pero estamos seguros que el diálogo y la conversación nunca debiera debilitarse”.

Luego de reunirse con diputados del PC indicó que la norma no se divide y defendió la constitucionalidad de la reforma de reactivación. “Para nosotros el proyecto es uno solo, un conjunto armónico de medidas y plenamente ajustado a las normas constitucionales”.

La diputada Marcela Serrano (PC) indicó luego de conversar con el ministro que “vamos a insistir en que nosotros no estamos dispuestos a aprobar un proyecto de esta envergadura, ni siquiera su idea de legislar, porque se está instrumentalizando a las personas que están esperando la reconstrucción a raíz de los megaincendios para dar un regalo tributario a los más ricos de este país”.

En tanto, la presidenta del FA, Constanza Martínez, indicó luego del encuentro con la Segpres en La Moneda que “lo más razonable es poder dividir los temas entre reconstrucción y una reforma tributaria que plantea cambios regresivos y beneficia a los súper ricos, pero si insisten en pasar gato por liebre sin duda vamos a estar por rechazar”.

Sobre la posibilidad de llevar el proyecto al TC, indicó que “todas las herramientas del sistema jurídico existen para ser usadas, vamos a tener primero un análisis con los otros partidos de la oposición, pero eso está en plena evaluación”.