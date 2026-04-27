Ley de reactivación y reconstrucción: La Moneda enfrenta fuego amigo por reuniones con FA-PC y oposición ratifica que votará en contra si no se separan los cambios tributarios
La diputada UDI Flor Weisse lamentó los acercamientos del Ejecutivo con la oposición, afirmando que de todas formas “terminarán recurriendo al Tribunal Constitucional. Van a intentar dinamitar la reforma por la vía judicial”.
Noticias destacadas
Luego que algunos diputados de la UDI calificaron de un “error político innecesario” las reuniones de La Moneda con representantes del Partico Comunista y del Frente Amplio, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que es deber del Ejecutivo conversar con todos buscando respaldos a las iniciativas legislativas, como el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación que impulsa la administración Kast.
La jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, y su colega, Jaime Coloma, también UDI, manifestaron que las reuniones con el FA y el PC “responden más a una estrategia comunicacional que a una voluntad real de contribuir al debate. Aquí hay un intento de montar un show para aparentar apertura al diálogo con el Gobierno”.
Weisse agregó que dichos sectores “terminarán recurriendo al Tribunal Constitucional. Todo indica que esta es una performance mediática, porque finalmente van a intentar dinamitar la reforma por la vía judicial” en alusión al texto de reconstrucción.
Sin embargo, García Ruminot buscó pones paños fríos a las críticas del oficialismo señalando que “nosotros como Segpres llevamos la relación con el Parlamento, y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece un encuentro que es necesario y que es útil” y recordó que “el día que asumí el ministerio dije que íbamos a conversar con todos, con todos los diputados, con todos los senadores, con todos los comités”.
Sostuvo que en ese proceso “en algunos encontramos más apoyo, más comprensión, en otros ninguna comprensión, encontramos rechazo a los proyectos. Es parte de nuestra tarea diaria, pero estamos seguros que el diálogo y la conversación nunca debiera debilitarse”.
Luego de reunirse con diputados del PC indicó que la norma no se divide y defendió la constitucionalidad de la reforma de reactivación. “Para nosotros el proyecto es uno solo, un conjunto armónico de medidas y plenamente ajustado a las normas constitucionales”.
La diputada Marcela Serrano (PC) indicó luego de conversar con el ministro que “vamos a insistir en que nosotros no estamos dispuestos a aprobar un proyecto de esta envergadura, ni siquiera su idea de legislar, porque se está instrumentalizando a las personas que están esperando la reconstrucción a raíz de los megaincendios para dar un regalo tributario a los más ricos de este país”.
En tanto, la presidenta del FA, Constanza Martínez, indicó luego del encuentro con la Segpres en La Moneda que “lo más razonable es poder dividir los temas entre reconstrucción y una reforma tributaria que plantea cambios regresivos y beneficia a los súper ricos, pero si insisten en pasar gato por liebre sin duda vamos a estar por rechazar”.
Sobre la posibilidad de llevar el proyecto al TC, indicó que “todas las herramientas del sistema jurídico existen para ser usadas, vamos a tener primero un análisis con los otros partidos de la oposición, pero eso está en plena evaluación”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Falta de liquidez, auge de la IA y geopolítica: el diagnóstico que dejó la cumbre de capital de riesgo en Miami
En el VC Latam Summit 2026 coorganizado por la Asociación Chilena de Venture Capital expusieron fondos como Monashees, GSquared, Mare Liberum y Valor Capital y family offices, los que analizaron el escenario mundial y los retos y oportunidades para las startups de la región.
Prudential apuesta por las bodegas en Enea para su primer fondo de activos alternativos en Chile
Busca levantar $ 66 mil millones entre inversionistas institucionales y privados para invertir en centros logísticos Clase A. Ya posee 200 mil metros cuadrados construidos y estabilizados.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete