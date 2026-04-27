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Ley de reactivación y reconstrucción: La Moneda enfrenta fuego amigo por reuniones con FA-PC y oposición ratifica que votará en contra si no se separan los cambios tributarios

La diputada UDI Flor Weisse lamentó los acercamientos del Ejecutivo con la oposición, afirmando que de todas formas “terminarán recurriendo al Tribunal Constitucional. Van a intentar dinamitar la reforma por la vía judicial”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 27 de abril de 2026 a las 17:31 hrs.

Congreso La Moneda reforma tributaria Rodolfo Carrasco
<p>Ley de reactivación y reconstrucción: La Moneda enfrenta fuego amigo por reuniones con FA-PC y oposición ratifica que votará en contra si no se separan los cambios tributarios</p>

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