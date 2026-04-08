Adrián Neuhauser ante alza del combustible: “No nos genera una crisis”
El máximo ejecutivo del Grupo Abra dijo que la participación de los Paulmann Mast en el conglomerado aún está en definición.
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Adrián Neuhauser, chileno y CEO del Grupo Abra –holding dueño de Avianca, GOL y Wamos– fue uno de los entrevistados y exponentes en Winds of Change Americas, que organizó la IATA.
En el escenario, Neuhauser fue consultado por el principio de acuerdo de Grupo Abra para adquirir la aerolínea SKY –operación que está siendo revisada por la Fiscalía Nacional Económica– a lo que contestó que ésta responde a una vocación del grupo por crear un holding “que de verdad conecte toda Latinoamérica”.
Añadió que SKY, en concreto, “entra muy bien dentro del mapa del grupo y también dentro de la cultura” del Grupo Abra.
Esto, dijo, por sus operaciones de excelencia con costos operacionales “ventajosos”.
Requerido sobre cómo quedaría distribuida la propiedad con los dueños de SKY, la familia Paulmann Mast, Neuhauser afirmó que “tenemos un marco de cómo se calcula el intercambio”, pero que eso depende de los resultados del grupo y la aerolínea chilena, “pero esa foto la sacaremos cuando podamos cerrar, que eso pasa por un tema regulatorio”.
Sobre posibles riesgos de concentración dentro del mercado, Neuhauser respondió que, “la consolidación” de grupos financieramente sólidos, que pueden enfrentarse a shocks externos, debería dar “tranquilidad” al resto de los competidores.
Y afirmó que quieren asegurarse de que “no haya demasiada consolidación” y que “haya competencia, pero también tenemos que asegurar que el sector sea estructuralmente sólido”.
En cuanto a las alzas en combustibles, les impacta, “pero no nos genera una crisis”, aseguró, y detalló que ya están haciendo un traspaso de costos a los consumidores: si el ticket promedio dentro de la red antes era de unos US$ 125, absorber íntegramente el shock, “significaría que tenemos que subir (...) más o menos a US $150”.
De todas formas, acotó que -con eficiencia- durante los últimos años el grupo y la industria, “ha logrado traspasar sinergias y economías de escala a los consumidores”, y que, con las eventuales alzas, “recién estaríamos recapturando la inflación de los últimos años”.
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