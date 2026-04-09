CEO de JetSmart por alzas en combustible: “Este contexto muy desafiante sin duda nos toma en un buen momento”

Estuardo Ortiz explicó que el 2025 fue un buen año para la aerolínea y que para este ejercicio también tienen contemplado un plan de crecimiento. Eso sí, reconoció que “sí hay que crecer menos, pues creceremos menos. No pasa nada”.

Uno de los exponentes y entrevistados invitados a la edición 2026 de Winds of Change Americas, organizada por la IATA, fue el fundador de JetSmart, Estuardo Ortiz. Sobre el escenario, junto a la periodista Gabriel Farías, el CEO de la aerolínea afirmó que el 2025 fue un buen año para la firma: recibieron su avión número 50, llegaron a los 50 millones de pasajeros abordados y abrieron su ruta número 50.

Este 2026, no obstante, “nos va a tocar pasar la turbulencia”, afirmó.

Para Ortiz, el precio del jet fuel (que utilizan las naves) no regresará a los US$ 60 el barril, pero “si vuelve a “US$ 70 o US$ 80, creo que son precios súper manejables para la industria”. Seguido, explicó que, por ahora, la demanda en los vuelos de la aerolínea “se ha mantenido". "Tenemos un factor de ocupación previsto en abril bueno, saludable”.

Consultado luego por DF sobre las medidas internas específicas que han tomado, Ortiz afirmó: "Alzas en tarifas sí. Bien selectivas, mercado por mercado; y recortes de capacidad moderados, más que todo táctico, cuando hay alguna ruta que no tenga el chance de cubrir sus variables”.

La pregunta crucial consideró que es cómo se ve el segundo trimestre, tomando en consideración el nuevo gobierno en Chile, y las próximas elecciones en Perú y Colombia.

“Pero para mí, creo que el aprendizaje más grande que tomo de estos nueve años liderando JetSmart es que no puedes saber qué va a pasar. Lo único que puedes hacer es tener escenarios claros y acciones que te muevan rápidamente hacia lo que tengas que hacer”, señaló.

- ¿Pero están preparados en caso de que la crisis se llegue a extender?

- Sí, estamos preparados. Yo creo que la resiliencia que hemos tenido estos años hemos enfrentado situaciones más críticas. Creo que este contexto muy desafiante sin duda nos toma en un buen momento.

Seguido, afirmó que por el momento, hay que “ser juicioso, ser prudente”. “Tenemos un plan de crecimiento todos los años. Esta no es la excepción, pero sí hay que crecer menos, pues creceremos menos. No pasa nada”.

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Horarios en aeropuertos regionales

Sobre el escenario, el CEO de la aerolínea afirmó que en Chile falta avanzar en rutas interregionales, de la mano de una estrategia que contemple mayores aperturas horarias en estos aeropuertos, señalando que hoy éstos “tienen horarios de atención que están más relacionados con la conexión con el cuerpo principal (la capital), que con las necesidades”.

Luego, ejemplificó con los vuelos que realizan desde JetSmart -bajo el programa "Rutas Smart"- a la Serena. La localidad, explicó, hoy se caracteriza por la gran cantidad de gente que trabaja con turnos hasta altas horas de la noche. "Y el vuelto tiene que salir tarde de Antofagasta o Calama para llegar a la Serena, pero (este) está cerrado (...) Está operativo cuando no hay vuelos. Ese tipo de cosas que parecieran ser de sentido común y simples las hemos venido viendo por muchos años y no han cambiado”.

Sobre el país y el cambio de gobierno, afirmó que “Chile, en particular, ha sido, sin duda históricamente, el país líder en políticas de cielos abiertos. En desarrollo, adhesión. Y tengo optimismo que en este gobierno retome eso de nuevo y hagamos más cosas”.