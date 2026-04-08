Constanza Cea se incorpora al directorio de Diario Financiero
“Estoy muy contenta con el nuevo desafío”, manifestó la destacada periodista respecto de su nuevo rol.
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Este martes se efectuó la junta de accionistas de Diario Financiero, instancia en la cual se sumó al directorio la destacada periodista Constanza Cea, quien reemplazó a Cirilo Elton.
“Estoy muy contenta con el nuevo desafío”, manifestó la profesional de las comunicaciones respecto de su nuevo rol.
Según la última memoria anual de Viña Santa Rita, Constanza Cea es asesora de empresas y ha participado en diversos consejos y comités relacionados con el ámbito económico y turístico. Además, es miembro del consejo directivo de ACN Chile y fue directora ejecutiva de Imagen de Chile desde 2018 hasta 2023.
En la presidencia de Diario Financiero se mantuvo Baltazar Sánchez y en la vicepresidencia continuó Roberto Izquierdo. Los otros integrantes del board de la compañía son Luis Grez, Mario Pavón, Ernesto Corona Bozzo y José Miguel Sánchez.
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