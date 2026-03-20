Contratación de chilenos en empresas extranjeras creció 234% en 2025
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Hoy más que nunca, Chile está exportando talento. Así lo afirmó el último Reporte de Contratación Global 2025, elaborado por la empresa de recursos humanos global, Deel, que analizó durante un año las contrataciones de chilenos por parte de empresas extranjeras a través de su plataforma de contrataciones y gestión de nóminas.
Su diagnóstico, tras analizar más de 1 millón de contrataciones en 150 países, fue claro: la contratación internacional de profesionales chilenos creció en un 234% en comparación con e año anterior, cifra que supera con creces los resultados obtenidos por otros países de la región en el mismo período: Brasil (53,4%), México (53,3%), Colombia (49%) y Argentina (24%).
¿Qué roles fueron los más cotizados por las empresas extranjeras? El reporte aseguró que los cargos de chilenos con mayor volumen de demanda afuera fueron gerentes de proyecto TIC, representantes de servicio al cliente, desarrolladores de negocios y gerentes de Ventas. Sobre la remuneración que los chilenos prefieren recibir en el exterior, el estudio constató que un 61% se inclina por el peso chileno, mientras que un 32% por los dólares y un 0,2% las criptomonedas.
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