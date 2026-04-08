Gerente de Desarrollo País se perfila como nuevo presidente de Metro de Santiago
Nombramiento se ratificaría el próximo 27 de abril en la junta de accionistas del tren estatal.
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El actual gerente general de Desarrollo País, Patricio Rey Sommer, es el candidato que corre con ventaja para ser elegido como presidente de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro, cuyo período comenzará a contar de la próxima junta ordinaria de accionistas del 27 de abril.
Ingeniero en Computación y Máster en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), el profesional se perfila como el reemplazo de Guillermo Muñoz Cerda, quien actualmente está al frente de la directiva de la empresa pública de transportes.
Rey es parte la administración de Desarrollo País desde septiembre de 2019, donde lideró proyectos como el cable submarino Humboldt, que unirá a Chile con Australia.
Fuentes del Gobierno indicaron que si bien el profesional es un nombre que ha surgido, “mientras no se realice el directorio extraordinario que confirme el nombramiento” todo puede cambiar.
Según su perfil profesional, el ingeniero ha tenido experiencia en el sector privado en las compañías P&G o la firma de construcción Budnik, pero también en el servicio público, ya que fue seremi de Desarrollo Social en la Región de O´Higgins entre 2010 y 2011 y luego se convirtió en intendente de la misma región.
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