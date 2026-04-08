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Gerente de Desarrollo País se perfila como nuevo presidente de Metro de Santiago

Nombramiento se ratificaría el próximo 27 de abril en la junta de accionistas del tren estatal.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Metro nombramientos directores de empresas
<p>Patricio Rey Sommer tiene experiencia en el ámbito público y en el privado. </p>

Patricio Rey Sommer tiene experiencia en el ámbito público y en el privado.

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