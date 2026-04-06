El economista Gonzalo Sanhueza mantiene la presidencia de Iansa y alto ejecutivo de Hartree asume como vicepresidente

Scott Levy es head of global assets & investments de la firma estadounidense y reemplazará a Alejandro Leay en la vicepresidencia de la azucarera.

Gonzalo Sanhueza Dueñas, economista socio de Econsult y figura clave del comando de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, fue ratificado como presidente de Empresas Iansa, firma controlada por Hartree Partners, tras adquirir la participación de ED&F Man Chile Holdings.

Como vicepresidente de la firma azucarera se eligió Scott Levy, head of global assets & investments de Hartree Partners, quien entró en reemplazo de Alejandro Leay.

El resto de la mesa fue integrada por Oliver Merison y Melvin Wenger Weber, ambos ligados a ED&F Man y Andrés Galindo.

Hartree es un fondo especializado en trading de materias primas de energía (hard commodities, como se conoce en el rubro), controlado por el gigante financiero Oaktree. Según conocedores, los negocios en Chile reportan directamente a Nueva York, donde opera la casa matriz de la empresa. También tienen oficinas en ciudades como Londres, Hamburgo, Singapur, Ciudad del Cabo, Melbourne y Ciudad de México.