Janet Awad buscará ingresar al directorio de pesquera Camanchaca

La ingeniera comercial de la Universidad de Chile, quien ha sido directora de empresas y ONGs, figura en la lista de postulantes para integrarse a la instancia.

Se alistan cambios en el directorio de la pesquera Camanchaca. De cara a la junta ordinaria de accionistas que se realizará el próximo 30 de abril, se conoció la lista de postulantes para conformar la instancia, la que entregó novedades.

En las postulaciones, destaca Janet Awad Pérez, como candidata a directora independiente, propuesta por AFP Provida.

Awad, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, ha sido directora de empresas y ONGs, con experticia en gobierno corporativo, estrategia y gestión de riesgos basado en criterios ASG.

En su trayectoria, destaca su rol como consejera electiva de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el convertirse en 2017 en la primera vicepresidenta del gremio de los industriales. Asimismo, fue CEO de Sodexo Chile, siendo la primera mujer nombrada como CEO en Latinoamérica.

Otros que buscan integrarse al directorio son Nicolás Campino Rodríguez y Pablo Campino Edwards. Y buscan renovar su permanencia Jorge Fernández García, Josefina Montenegro, Tina Rosenfeld y Claudio Inglesi.

En tanto, en Salmones Camanchaca - la división acuícola de la firma, buscan entrar al directorio Claudio Inglesi y Fernando Rioseco Zorn. Este último, asoma como candidato a director independiente propuesto por AFP Cuprum.