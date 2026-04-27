Janet Awad buscará ingresar al directorio de pesquera Camanchaca
La ingeniera comercial de la Universidad de Chile, quien ha sido directora de empresas y ONGs, figura en la lista de postulantes para integrarse a la instancia.
Noticias destacadas
Se alistan cambios en el directorio de la pesquera Camanchaca. De cara a la junta ordinaria de accionistas que se realizará el próximo 30 de abril, se conoció la lista de postulantes para conformar la instancia, la que entregó novedades.
En las postulaciones, destaca Janet Awad Pérez, como candidata a directora independiente, propuesta por AFP Provida.
Awad, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, ha sido directora de empresas y ONGs, con experticia en gobierno corporativo, estrategia y gestión de riesgos basado en criterios ASG.
En su trayectoria, destaca su rol como consejera electiva de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el convertirse en 2017 en la primera vicepresidenta del gremio de los industriales. Asimismo, fue CEO de Sodexo Chile, siendo la primera mujer nombrada como CEO en Latinoamérica.
Otros que buscan integrarse al directorio son Nicolás Campino Rodríguez y Pablo Campino Edwards. Y buscan renovar su permanencia Jorge Fernández García, Josefina Montenegro, Tina Rosenfeld y Claudio Inglesi.
En tanto, en Salmones Camanchaca - la división acuícola de la firma, buscan entrar al directorio Claudio Inglesi y Fernando Rioseco Zorn. Este último, asoma como candidato a director independiente propuesto por AFP Cuprum.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Falta de liquidez, auge de la IA y geopolítica: el diagnóstico que dejó la cumbre de capital de riesgo en Miami
En el VC Latam Summit 2026 coorganizado por la Asociación Chilena de Venture Capital expusieron fondos como Monashees, GSquared, Mare Liberum y Valor Capital y family offices, los que analizaron el escenario mundial y los retos y oportunidades para las startups de la región.
Prudential apuesta por las bodegas en Enea para su primer fondo de activos alternativos en Chile
Busca levantar $ 66 mil millones entre inversionistas institucionales y privados para invertir en centros logísticos Clase A. Ya posee 200 mil metros cuadrados construidos y estabilizados.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete