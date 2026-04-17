La afición por los helados en Chile lleva a argentina Grido a abrir 30 nuevas tiendas en el país

La cadena trasandina de la familia Santiago completará en esta temporada 160 locales en el mercado chileno.

Hace dos décadas que la heladería argentina Grido apostó por Chile. Nuestro país fue la primera aventura internacional de la cadena fundada en Córdoba por Lucas Santiago y que hoy también está en Uruguay, Paraguay y Perú, además de estar explorando llegar a Brasil y México.

El arribo al otro lado de la cordillera no fue casual. El mercado chileno se consolida como el de mayor consumo per capita del postre congelado en América Latina, rivalizando a nivel mundial con países europeos o Estados Unidos.

Eso explica que en esta temporada Grido pretenda abrir -mediante franquicias- 30 locales nuevos, lo que se sumarán a los 130 ya existentes, explicó el líder de comunicación de Grido, Javier Díaz Caballero.

La idea es crecer a un ritmo de 10% por año en Chile, agregó.

A modo de comparación, mientras en Argentina se consumen anualmente unos nueve kilos de helado por persona, en Chile se degustan más de 12 kilos al año. Y en nuestro país el potencial es enorme, considerando que en Europa del Norte y EEUU saborean cerca de 25 kilos de helado al año, destacó Díaz Caballero.

La compañía trasandina produce 95 millones de kilos de helado al año en sus fábricas de Córdoba.

Su plan de expansión considera incrementar esta producción a 140 millones de kilos de helados al año 2030.

Ese producto se translada y se vende a los cinco países donde Grido está presente mediante franquicias, con 2.050 locales en total. En promedio, cada kilo de helado se valora en US$ 10, es decir, la facturación de la cadena asciende a unos US$ 950 millones.