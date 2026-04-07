Más inversión y aeropuertos regionales abiertos las 24 horas: el foco de María Paz Lagos en la Subsecretaría de Turismo

En conversación con DF, la autoridad desglosó sus objetivos: potenciar el turismo como un actor relevante en la economía, fomentar esta industria en las 16 regiones y atraer visitantes de nuevos mercados.

Llevar el turismo nacional a las “grandes ligas” y potenciarlo como un “sector económico relevante en el aporte al PIB”. Ese, afirma María Paz Lagos, será el foco de su gestión en la Subsecretaría de Turismo durante el gobierno de José Antonio Kast.

Y ya lo puso en marcha. A menos de un mes desde su aterrizaje, la también fundadora de la consultora Traslación asegura en conversación con DF que, pese a que el organismo tiene sus dependencias en Providencia, ella optó por instalar una oficina en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a pasos del biministro Daniel Mas.

Lagos conoció de cerca el organismo. Entre 2018 y 2021, fue asesora de gabinete de la misma subsecretaría, donde le tocó “contener” la industria producto de la pandemia. Ahora, con números más estables –según Sernatur, en 2025 entraron seis millones de turistas extranjeros, la cifra más alta desde 2017– “hoy día nos toca pegarnos un salto cuántico”, afirmó.

Su tesis es clara: “El turismo es de las formas más rápidas para activar las economías regionales”. ¿Cómo? Plantea que a través de la generación de empleo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, entre diciembre y enero de 2026 se registraron 723.100 personas ocupadas en actividades características del turismo, con un crecimiento interanual del 7%, cifra representa un 7,6% de aporte a la economía en Chile.

El mundo privado, “sin duda va a tener mucho protagonismo” durante su gestión. Entre las medidas que tiene en carpeta, está garantizar licitaciones de mayor plazo, de 10 a 30 años, dentro de Parques Nacionales para incentivar la inversión.

Para consolidar este crecimiento, Lagos afirmó que están en conversaciones con el Ministerio del Trabajo para crear “un estatuto especial de adaptabilidad laboral para el sector”. Y ejemplifica: “Hoy hay gente que va a hacer una maratón a un rincón del sur, y cuando termina a las 17:00, ya está cerrado el restaurante. Entonces, necesitamos una cierta estabilidad laboral para que realmente tengamos una experiencia de calidad”.

Aeropuertos regionales las 24 horas

Uno de los principales desafíos que Lagos buscará atender es “diversificar más nuestros atractivos hacia el mundo”, en las 16 regiones. En paralelo, con Argentina liderando las visitas (856.441 visitantes en 2025), la subsecretaria asegura que quieren atraer más turistas de Brasil (“que es un turista de mayor gasto”, dice), reforzar Estados Unidos y recuperar mercados como Europa, Asia, Australia, Japón y Corea.

Para eso, precisó, quieren lograr una mayor conectividad y “sacarle partido a los aeropuertos que tenemos”. En concreto, cuenta que están en conversaciones con la Dirección General de Aeronáutica Civil para que ciertos aeropuertos regionales comiencen a funcionar en horarios nocturnos. “Lo más probable es que el aeropuerto de La Serena y el de Temuco ya vayan a funcionar 24 horas”, adelantó. Consultada por la posibilidad de eliminar las tasas de embarque -como han exigido algunos gremios-, Lagos afirmó que “se va a evaluar en su momento y en su mérito”.

Recorte en el presupuesto

Hace algunas semanas, Chile fue galardonado como el Mejor Destino Internacional de los Forbes Travel Awards. En paralelo, a fines de 2025 el Programa de Atracción Turística (del Servicio Nacional del Turismo), evidenció un recorte del 29% en la Ley de Presupuestos.

- ¿Cómo conversan estas dos realidades?

- Bueno, eso fue una mala herencia junto con el déficit fiscal. Este es un presupuesto que ya viene aprobado desde el año pasado y esperamos en las próximas semanas poder revertir esa situación. En términos de presupuesto de promoción, estamos por debajo respecto a otros países, pero a la vez somos muy eficientes. Cada US$ 2 que invertimos en promoción, llega un turista nuevo a Chile. Por lo tanto, estas semanas hemos estado revisando la efectividad de los recursos y estamos trabajando, en medio de un contexto económico complejo, para poder aumentarlos.

Una vía la propone la Ley de Reactivación del Turismo, que hoy se encuentra siendo discutida por el Congreso y, entre otras cosas, busca crear un fondo de Promoción Turística Internacional. El próximo 20 de abril, adelanta Lagos, presentarán sus indicaciones como subsecretaría. Sobre su opinión en el proyecto, afirma que “es bien inspirado en su base y se está revisando para que efectivamente se ajuste a las condiciones de hoy”.

Concesiones de 30 años para parques nacionales

El mundo privado, “sin duda va a tener mucho protagonismo” durante su gestión. Entre las medidas que tiene en carpeta, está garantizar licitaciones de mayor plazo –de 10 a 30 años– dentro de Parques Nacionales para incentivar la inversión. El objetivo, dijo, es que “los lugares que desarrollemos turísticamente los podamos potenciar y desarrollar en conjunto con el sector privado para que queden mucho mejor y saquen todo su esplendor”.

En esta misma línea, añade que durante la primera semana de mayo se llevará a cabo una mesa de coordinación con inversionistas que ya han apostado por Chile y sus paisajes. “Les vamos a preguntar qué vieron, qué barreras tuvieron, qué cosas hay que vencer para poder pegarnos un segundo salto, una segunda ola de inversiones turísticas en Chile”, relató.