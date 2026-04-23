Metro define nuevos integrantes de su directorio y prepara regreso de Nicole Keller

No se trata de un nombre extraño. Entre 2018 y 2022, la actual socia de la consultora de comunicaciones EK se desempeñó como vicepresidenta de la mesa directiva de la compañía de transporte.

Metro de Santiago estaría próximo a sumar un nuevo miembro a su mesa de directorio este próximo lunes, en el marco de su junta de accionistas. Se trata de la Nicole Keller, socia directora de la agencia de comunicación estratégica EK.

Periodista egresada de la Pontificia Universidad Católica, Keller cuenta con un diplomado en Gestión de Marketing en la Universidad de Chile y con estudios en perspectivas internacionales en comunicaciones estratégicas en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

Su trayectoria profesional incluye cargos dentro del Ministerio de Obras Públicas, durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera; y dentro del mismo Metro, donde entre 2018 y 2022 se desempeñó como vicepresidenta.

Además, se ha desempeñado como consejera del directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) y como directora de MetLife Chile Seguros de Vida.

Actualmente, conforman la mesa directiva dentro de la compañía operadora del ferrocarril subterráneo Guillermo Muñoz (presidente), Marcela Munizaga (vicepresidenta), Susana González, Matías Salazar, Francisca Estrada, Nicolás Valenzuela y Tadashi Takaoka.

Keller se sumaría a la mesa que -a la fecha- también integraría Patricio Rey Sommer, candidato que se perfila como el próximo presidente de Metro.