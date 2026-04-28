Operadora de CNN Chile adquiere red de radios regionales para integrarla a sus contenidos

Atera Media Group, una de las empresas que opera la licencia de CNN en Chile, adquirió Radios Regionales, una red formada por Ricardo Olivares que busca profundizar el alcance de las noticias de las más de 200 estaciones que se han sumado.

En octubre pasado, ambas entidades ya se habían asociado para crear contenidos conjuntos -CNN Chile incorporó la marca de Radio Regionales para llevar su noticiario a 160 estaciones de radio a nivel nacional- y ahora se concretó la transacción, por un monto que no ha sido revelado.

Ahora, desde el viernes 8 de mayo, Olivares, director de Radios Regionales, estará a cargo del espacio televisivo "Regiones al Aire", con el fin de conectar a las audiencias de CNN Chile con regiones, explican desde la señal.

"Este acuerdo busca generar conexiones con más de 10 millones de auditores a lo largo del territorio, ofrecer contenidos de calidad a los diferentes medios de comunicación en regiones y generar la red de medios más grande del país", dijo la empresa.

El gerente general de CNN Chile, Alexis Collao, dijo que la "integración de Radios Regionales a nuestro ecosistema marca un antes y un después para CNN Chile. No solo estamos ampliando nuestra presencia territorial, sino que estamos construyendo una red informativa mucho más cercana, diversa y conectada con la realidad de las regiones".

Y agregó que "es un paso concreto hacia un modelo multiplataforma, donde la radio, lo digital y la televisión convergen para llegar a más audiencias, con más contenido y mayor impacto. Estamos entusiasmados porque esto no es solo crecimiento, es evolución”.