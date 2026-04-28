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Operadora de CNN Chile adquiere red de radios regionales para integrarla a sus contenidos

"Es un paso concreto hacia un modelo multiplataforma", dijo el gerente general de la señal.

Por: Martín Baeza

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 16:13 hrs.

television adquisiciones y fusiones Medios de comunicación Martín Baeza
<p>Operadora de CNN Chile adquiere red de radios regionales para integrarla a sus contenidos</p>

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