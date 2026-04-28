Operadora de CNN Chile adquiere red de radios regionales para integrarla a sus contenidos
"Es un paso concreto hacia un modelo multiplataforma", dijo el gerente general de la señal.
Noticias destacadas
Atera Media Group, una de las empresas que opera la licencia de CNN en Chile, adquirió Radios Regionales, una red formada por Ricardo Olivares que busca profundizar el alcance de las noticias de las más de 200 estaciones que se han sumado.
En octubre pasado, ambas entidades ya se habían asociado para crear contenidos conjuntos -CNN Chile incorporó la marca de Radio Regionales para llevar su noticiario a 160 estaciones de radio a nivel nacional- y ahora se concretó la transacción, por un monto que no ha sido revelado.
Ahora, desde el viernes 8 de mayo, Olivares, director de Radios Regionales, estará a cargo del espacio televisivo "Regiones al Aire", con el fin de conectar a las audiencias de CNN Chile con regiones, explican desde la señal.
"Este acuerdo busca generar conexiones con más de 10 millones de auditores a lo largo del territorio, ofrecer contenidos de calidad a los diferentes medios de comunicación en regiones y generar la red de medios más grande del país", dijo la empresa.
El gerente general de CNN Chile, Alexis Collao, dijo que la "integración de Radios Regionales a nuestro ecosistema marca un antes y un después para CNN Chile. No solo estamos ampliando nuestra presencia territorial, sino que estamos construyendo una red informativa mucho más cercana, diversa y conectada con la realidad de las regiones".
Y agregó que "es un paso concreto hacia un modelo multiplataforma, donde la radio, lo digital y la televisión convergen para llegar a más audiencias, con más contenido y mayor impacto. Estamos entusiasmados porque esto no es solo crecimiento, es evolución”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Concesionaria de Hospital Félix Bulnes vuelve a arremeter contra MOP y acusa seis años de operación bajo condiciones no pactadas
La sociedad reclama una compensación por cerca de US$ 16 millones. La ofensiva se suma al litigio iniciado en 2024, cuando exigió pagos por hasta US$ 107 millones.
Startup fundada por exsuper de Medio Ambiente de Piñera levanta capital para combatir la permisología
Inzai desarrolló una plataforma basada en datos e IA para, entre otros, revisar la consistencia y coherencia de documentos en trámites de evaluación ambiental y generar primeras respuestas a la autoridad para acelerar tramitación de proyectos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete