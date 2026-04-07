Por primera vez, consorcio ligado a empresa china se integra al gremio de concesionarias

Se trata de la Sociedad Concesionaria CHEC Embalse Las Palmas, ligada a China Harbour Engineering Company.

Por primera vez desde su creación, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) sumó a una firma vinculada a una empresa china.

Se trata de la Sociedad Concesionaria CHEC Embalse Las Palmas, ligada a China Harbour Engineering Company (CHEC) y a su filial local CHEC Chile, que oficializó su ingreso al gremio. Con ello, Copsa amplía su base de asociados, que ya incluye consorcios de origen español, chileno, colombiano y australiano, entre otros.

Además del proyecto Embalse Las Palmas, CHEC ha estado presente en el país a través de iniciativas de viviendas sociales y otros desarrollos de infraestructura.

En paralelo, la firma también figura entre los actores precalificados para competir por el megaproyecto del nuevo puerto de San Antonio.

Junto con esta incorporación, Copsa anunció el ingreso de otras tres sociedades concesionarias: Autopista San Antonio-Santiago, ligada a Sacyr; Temuco-Río Bueno; y la concesionaria a cargo del tramo Chacao-Chonchi, estas dos últimas controladas por Grupo Costanera.

Para la presidenta de Copsa, Gloria Hutt, estas incorporaciones “reflejan el dinamismo del sistema de concesiones y el interés de nuevos actores por integrarse a un espacio gremial que promueve el desarrollo de infraestructura pública de alto estándar, al servicio de las personas. Hoy estamos en una etapa crucial, donde la alianza público-privada tiene las capacidades para desarrollar proyectos que generen inversión, empleo y crecimiento”.