Por primera vez, consorcio ligado a empresa china se integra al gremio de concesionarias
Se trata de la Sociedad Concesionaria CHEC Embalse Las Palmas, ligada a China Harbour Engineering Company.
Noticias destacadas
Por primera vez desde su creación, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) sumó a una firma vinculada a una empresa china.
Se trata de la Sociedad Concesionaria CHEC Embalse Las Palmas, ligada a China Harbour Engineering Company (CHEC) y a su filial local CHEC Chile, que oficializó su ingreso al gremio. Con ello, Copsa amplía su base de asociados, que ya incluye consorcios de origen español, chileno, colombiano y australiano, entre otros.
Además del proyecto Embalse Las Palmas, CHEC ha estado presente en el país a través de iniciativas de viviendas sociales y otros desarrollos de infraestructura.
En paralelo, la firma también figura entre los actores precalificados para competir por el megaproyecto del nuevo puerto de San Antonio.
Junto con esta incorporación, Copsa anunció el ingreso de otras tres sociedades concesionarias: Autopista San Antonio-Santiago, ligada a Sacyr; Temuco-Río Bueno; y la concesionaria a cargo del tramo Chacao-Chonchi, estas dos últimas controladas por Grupo Costanera.
Para la presidenta de Copsa, Gloria Hutt, estas incorporaciones “reflejan el dinamismo del sistema de concesiones y el interés de nuevos actores por integrarse a un espacio gremial que promueve el desarrollo de infraestructura pública de alto estándar, al servicio de las personas. Hoy estamos en una etapa crucial, donde la alianza público-privada tiene las capacidades para desarrollar proyectos que generen inversión, empleo y crecimiento”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gerentes legales siguen ganando más que sus pares mujeres, pero la brecha se ha ido acortando
Así lo deja de manifiesto el último estudio de Idealis Legal Recruitment, según el cual por cada diez gerentes legales hombres con un salario mensual líquido sobre $ 10 millones, hay dos gerentas.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete