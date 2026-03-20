Tres fondos de inversión tras edificio en icónica zona de Providencia
Detrás de esta transacción está Marcos Kaplún, quien a través de su sociedad Kaycos International ofició de consultor del ahora Presidente de EEUU, Donald Trump, en operaciones inmobiliarias en América Latina.
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Tres fondos de inversión -uno chileno, otro europeo y un tercero estadounidense- están interesados en el edificio Don Alberto, un inmueble de uso mixto ubicado en una icónica zona de Providencia: Salvador con Rancagua.
Y detrás de esta transacción está Marcos Kaplún, quien a través de su sociedad Kaycos International ofició de consultor del ahora Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en operaciones inmobiliarias en América Latina.
Pero volviendo a estas latitudes, el edificio en cuestión, construido y con recepción municipal, se emplaza en Rancagua 474. También conocido como Don Alberto, se trata de uno de los desarrollos inmobiliarios de uso mixto más relevantes en la comuna de Providencia. Concebido y desarrollado por la familia Gallinato, combina 120 habitaciones de hotel, vivienda en altura, comercios y servicios en un edificio de más de 18 mil metros cuadrados emplazado en un punto estratégico de la ciudad.
Una de sus principales características es que cuenta con 300 estacionamientos, justo al lado del Hospital Salvador, hoy en ampliación y que se inauguraría este año.
Según conocedores de la transacción, uno de los inversionistas interesados habría ofrecido una suma cercana a los US$ 36 millones, y los propietarios la rechazaron, porque esperan recibir más de US$ 45 millones.
La familia Gallinato planea desarrollar otros proyectos inmobiliarios a través de su holding ACAR. Uno de ellos es un boulevar comercial y financiero en San Bernardo, que supone una inversión similar al desarrollo levantado en Providencia, dijo el gerente de operaciones y proyectos del grupo familiar, Sebastián Gallinato.
Esta familia es conocida en el mundo industrial por ACAR, una empresa con vasta trayectoria en el negocio de la ingeniería de izaje, grúas, montajes industriales, transporte de cargas especiales y logística pesada, con presencia en operaciones mineras, industriales y de infraestructura. “Esta experiencia en ingeniería y montajes ha sido clave para abordar obras de alta complejidad como Rancagua 474”, comentó Sebastián Gallinato.
Un ex asesor de Donald Trump está detrás de la transacción, que involucraría sobre los US$ 30 millones.
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