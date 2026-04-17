Uber crea sociedad local para repartir colaciones y almuerzos a empresas

El 8 de abril, la plataforma de movilidad Uber creó en el país la sociedad Uber Meals Chile SpA. Según el Diario Oficial, la nueva firma tiene como objeto intermediar “en la venta de colaciones destinadas a empresas, entidades públicas o privadas, y empleadores que otorguen el beneficio de alimentación a su personal o trabajadores”. El giro de la empresa también considera el desarrollo, mantención y comercialización de la plataforma informática y aplicaciones de software destinadas a la gestión, administración y canje de beneficios de colación.

Consultada la compañía tecnológica, comentó que la naciente sociedad forma parte de los planes de expansión de Uber. Detallaron que así como hay un servicio de transportes para compañías, Uber Meals sería como “un Uber Eats para empresas”.