Ventas de Viña Santa Rita alcanzaron $ 30.606 millones el primer trimestre

Entre enero y marzo de 2026, Viña Santa Rita y sus filiales alcanzaron ventas por $ 30.606 millones, lo que representa una disminución del 1,7% frente al mismo lapso de 2025.

En exportaciones desde Chile, la facturación en dólares creció 1,9% durante el primer trimestre del año, impulsada por un alza de 3,3% en el precio promedio, parcialmente compensada por una disminución de 1,4% en volumen. En pesos, la facturación disminuyó $ 486 millones (-4,2%), afectada por el tipo de cambio, que promedió $ 891 en marzo de 2026 versus $ 949 en igual mes de 2025.

El mercado local mostró un mejor desempeño, con un aumento en la facturación de $ 386 millones (+3,2%), explicado por un alza de 2,6% en el precio promedio y de 0,6% en volumen.

En el negocio en Argentina, la facturación en dólares creció 10,3% respecto de igual período del año pasado, impulsada por un aumento de 15,5% en volumen, compensado parcialmente por una disminución de 4,5% en el precio promedio.

Por su parte, el negocio de turismo alcanzó un crecimiento de 27% en su facturación respecto del primer trimestre de 2025. En contraste, la venta de graneles, uvas y otros productos bajó 30% en el período.

En este contexto, la compañía- ligada al grupo DF- reportó pérdidas por $ 3.888 millones, en comparación con la pérdida de $ 3.286 millones en 2025.

A nivel operacional, la compañía muestra una mejora respecto del año anterior de $ 1.172 millones, impulsada principalmente por una política transversal de eficiencia y racionalización de gastos, que incluye costos de reestructuración del período.

Este avance se vio afectado por un menor resultado no operacional de $ 537,6 millones respecto del primer trimestre de 2025, explicado por menores aportes de empresas asociadas y una caída en las utilidades por diferencias de cambio junto a un menor ingreso por impuesto diferido en comparación con el mismo período del año anterior de $ 1.236 millones.