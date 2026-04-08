Cristalerías renueva su directorio y ve ventas mejores a lo programado en el primer trimestre

15.34 horas. Se inició la junta de accionistas de Cristalerías Chile en la planta de Padre Hurtado.

El presidente de la firma, Baltazar Sánchez, sostuvo que se consolidaron avances operacionales, “alcanzando la mayor eficiencia productiva desde 2019”.

Este martes en las dependencias de Cristalerías Chile, Baltazar Sánchez, presidente de la compañía ligada a Grupo DF; y Eduardo Carvallo, su gerente general, encabezaron la junta ordinaria de accionistas 2026.

En la instancia, tal como se había adelantado, se sometió a votación a los 10 integrantes que conformarán el directorio de la compañía durante los próximos tres años, quedando reelectos Baltazar Sánchez (que también continuará como presidente), Fernando Franke, José Miguel Sánchez, Alfonso Márquez de la Plata, Sebastián Swett y Fernando Izquierdo.

En cuanto los nuevos integrantes de la mesa, se escogió a Macarena Swett, Eugenio Arteaga (CEO de Elecmetal, quien también fue elegido como vicepresidente de la mesa), Jaime Besa y Felipe Joannon.

Como todos los años, en la instancia también se dieron a conocer los resultados de la compañía durante 2025, los cuales, según explicó Sánchez, estuvieron afectados por la volatilidad de las políticas arancelarias, las variaciones en los costos y las dificultades en las rutas marítimas, “que causaron una reducción de la demanda con una acumulación sostenida de los stocks de muchas industrias, entre ellas, la del vino”.

A su turno, Carvallo entregó una visión preliminar de este año y afirmó que “durante el primer trimestre, las ventas de envases de vidrio mostraron un desempeño superior a lo presupuestado, impulsado principalmente por un mejor comportamiento en los segmentos de vinos y exportaciones. No obstante, al comparar con el mismo período del año 2025, se observa una disminución en el volumen total de ventas”.

Sánchez afirmó que los esfuerzos se están concentrando en inversión, tecnología y capacitación de los equipos, lo cual espera que se vea “prontamente reflejados en una mejora de nuestro resultado”.

De hecho, el directivo señaló que “se consolidaron avances operacionales en confiabilidad, estabilidad y desempeño, alcanzando la mayor eficiencia productiva desde 2019”.

En un escenario marcado por las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, el presidente enfatizó en un compromiso de mejora “a través de la innovación y la creatividad, como también los aumentos de eficiencia operacional y comercial”.

Viña Santa Rita apuesta a la premiumización de su portafolio

Este lunes se realizó la junta de accionistas de Viña Santa Rita, donde se informó la renovación de dos de los siete miembros del directorio. Se incorporaron Sebastián Swett Opazo y Alfonso Marquez de la Plata Cortés, en reemplazo de Alfonso Swett Saavedra y Constanza Cea.

El presidente de la firma, Baltazar Sánchez, expuso que el ejercicio 2025 estuvo marcado por un escenario global de mayor incertidumbre y un entorno económico más exigente. Pese a este contexto, la compañía destacó avances en su estrategia de largo plazo, enfocada en la premiumización del portafolio y el fortalecimiento de sus marcas.

De cara a 2026, la bodega reiteró que su foco estará en recuperar la rentabilidad y fortalecer su posición en el mercado.