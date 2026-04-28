Anglo American sube levemente producción de cobre en primer trimestre y gestiona inflación de costos operativos por guerra en Medio Oriente
La producción del metal fue impulsada por las minas de Los Bronces y Collahuasi en Chile.
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Anglo American anunció el martes un aumento del 1% en la producción de cobre del primer trimestre, impulsado por el incremento de la producción en sus minas de Los Bronces y Collahuasi en Chile, y mantuvo sus previsiones de producción anual.
Anglo, que acordó fusionarse con la canadiense Teck Resources para crear el quinto mayor productor de cobre del mundo, dijo que se desprenderá de sus activos no esenciales, incluidas sus operaciones de carbón y su unidad de diamantes De Beers, tal y como estaba previsto.
"Estamos avanzando en el proceso de venta de De Beers y seguimos evaluando nuevas medidas de reducción de costos y preservación de capital para minimizar el impacto de los difíciles mercados de diamantes", dijo el director ejecutivo, Duncan Wanblad, en un comunicado.
Anglo, que ha estado racionalizando sus operaciones para volver a centrarse en el cobre desde que fracasó el intento de compra por parte de BHP en 2024, dijo que estaba gestionando activamente los posibles impactos adversos, como la inflación de los costos operativos derivada del conflicto en Medio Oriente.
La minera espera producir entre 700.000 y 760.000 toneladas de cobre durante el año. La empresa produjo 170.000 toneladas en el trimestre que finalizó el 31 de marzo, lo que supone un aumento de 1.000 toneladas con respecto al año anterior.
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