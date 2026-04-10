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Primer mes de Kast rompe récord de inversión en el SEIA, pese a menor número de proyectos que en otros gobiernos

La cifra acumulada en proyectos ingresados equivale a un tercio del récord anual del sistema. El motor principal fue el sector minero, que reapareció ante “un cambio de ciclo”.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Patricia Marchetti Minera permisos sectoriales SEIA Kast medioambiente
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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