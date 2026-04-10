Primer mes de Kast rompe récord de inversión en el SEIA, pese a menor número de proyectos que en otros gobiernos

La cifra acumulada en proyectos ingresados equivale a un tercio del récord anual del sistema. El motor principal fue el sector minero, que reapareció ante “un cambio de ciclo”.

El Presidente José Antonio Kast no llevaba ni una semana en el cargo cuando la gigante minera BHP ingresó a tramitación un megaproyecto por US$ 5.150 millones para construir una nueva planta concentradora en Escondida. Dos días después, el 18 de marzo, se sumó la estadounidense Freeport McMoRan, que sorprendió al presentar la mayor iniciativa del sector en décadas, con un desembolso estimado en US$ 7.500 millones para la ampliación de la mina El Abra.

Para esa semana, las cifras ya marcaban un hito, pero los anuncios siguieron y Albemarle y Kinross presentaron iniciativas que, junto a las anteriores, totalizaron US$17.250 de inversión en proyectos ingresados al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Así, con el sector minero como motor, el organismo evaluador ha acusado recibo de un total de 35 proyectos durante el primer mes de este Gobierno, los que suman una cifra de inversión nunca antes vista para dicho periodo.

De acuerdo con cifras confirmadas por el SEA a DF, entre el 11 de marzo de 2026 y el jueves 9 de abril, han ingresado un total de US$ 24.703 millones en proyectos nuevos.

Sin embargo, es necesario considerar que existió una iniciativa de US$ 5.100 millones -Parque Eólico Las Lilas- que fue inmediatamente desistida y vuelta a ingresar por un monto de US$ 510 millones, por lo que lo más correcto sería hablar de un total de US$ 19.603 millones ingresados durante las primeras cuatro semanas del Presidente Kast.

El monto supera en 530% la cifra acumulada durante el mismo periodo del inicio del Gobierno de Gabriel Boric, que totalizó US$ 3.111 millones. Y viendo aún más atrás, lo del primer mes de Kast es casi 15 veces lo registrado durante el primer mes del segundo mandato del exPresidente Sebastián Piñera y 25 veces el monto en igual lapso del segundo gobierno de Michelle Bachelet (ver gráfico).

Otro dato: la cifra acumulada desde la asunción de Kast equivale casi un tercio del récord anual de ingresos al SEIA, cuando se superaron los US$ 70.000 millones en 2016 y 2024.

“Confianza”

“Las señales dadas por este gobierno han generado una expectativa positiva que ha impulsado la confianza del sector minero”, dijo el biministro Mas en el Congreso el miércoles para explicar las cifras.

Desde el sector, altos ejecutivos comentan que la actual administración ha dado señales tributarias y de permisos que se observan como una oportunidad para tramitar proyectos complejos. También marcan que “hay que aprovechar estos cuatro años antes de que, quizás, cambie de nuevo el signo político”.

Consultada por el inédito nivel ingresado al SEIA este mes, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, dijo a DF que “tenemos la convicción de que esta tendencia, sin duda histórica, responde a la confianza que generamos como país y la institucionalidad robusta que tenemos. Pero, también, los compromisos de gestión que hemos asumido con el Presidente Kast, de agilizar los procesos, ha sido una fuerte señal para los inversionistas”.

Destacó que “nuestra meta es cimentar una nueva estrategia de trabajo interna del SEA para que su gestión sea ágil, moderna y robusta”.

Y el recién nombrado director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, comentó que “estamos ante el enorme desafío de evaluar una gran cantidad de proyectos relevantes para nuestro país, resguardando la normativa y entregando certeza jurídica y técnica a todos”.

Inicios políticos distintos

Cristián Valdivieso, analista y director de Criteria, analiza las cifras ingresadas al SEIA desde el prisma político y advierte que los inicios de los gobiernos tuvieron lecturas desde el empresariado muy diferentes. En el caso de Bachelet, “las promesas de gratuidad y reformas transformadoras tenían un olor a gobierno del Frente Amplio sin serlo, con la Nueva Mayoría y el Partido Comunista, además de un Parlamento a favor”. A su juicio, las promesas de reforma tributaria y laboral impactaron en el ingreso de iniciativas de mayor inversión.

En Piñera II, si bien había mucha efervescencia, dice, “no había un consenso social de la importancia que había que darle al crecimiento económico, sino que una suerte de ilusión de que volvía Piñera”. Por eso, las cifras habrían crecido, pero no a un nivel que mostrara un cambio de ciclo. En el inicio de Gabriel Boric, el número ingresado al SEIA duplica lo de Piñera y Valdivieso lo atribuye a la confianza que generó Mario Marcel en Hacienda, el fin del estallido social y “a pesar de la amenaza que significaba el triunfo del Apruebo”.

Respecto del primer mes de Kast, comenta que tanto empresarios, como inversionistas y la sociedad en su conjunto “ven que el ciclo chileno cambió y que hoy el crecimiento hay que empujarlo”, lo que se ve reflejado en la reaparición de los grandes proyectos.

Iniciativas energéticas e industriales destacan en Bachelet II