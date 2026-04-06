Tottus congela precios de más de 70 productos esenciales ante el actual escenario económico
La iniciativa se focalizará en productos de primera necesidad como arroz, pan, fideos, carne molida, leche, yogurt, huevos, aceite y alimento para mascotas.
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Ante el escenario país y el contexto económico actual, Tottus -supermercado ligado a Grupo Falabella- anunció que durante los meses de abril y mayo mantendrá el precio de más de 70 productos esenciales en todas sus tiendas a nivel nacional y en sus canales digitales, con el objetivo de contribuir al bolsillo de las personas.
En concreto, la iniciativa se enfocará en productos de primera necesidad como arroz, pan, fideos, carne molida, leche, yogurt, huevos, aceite y alimento para mascotas, entre otros.
Además, la compañía indicó que mantendrá sin cambios el precio de los despachos realizados a través del sitio web y la aplicación durante el mismo periodo.
“En Tottus entendemos que este es un momento exigente para muchos hogares y queremos acompañarlos. Por eso, buscamos estar cerca con acciones concretas que los ayuden en sus gastos, priorizando productos de alta demanda y manteniendo nuestra relación de largo plazo basada en apoyo real y confianza”, indicó el gerente general de Tottus Chile, Renato Giarola.
Por su parte, el gerente comercial de Tottus, Sebastián Quijada, destacó que la firma está impulsando distintas acciones para que esta medida se traduzca en un impacto concreto en el presupuesto de sus clientes.
“Sabemos que estos productos son parte esencial de su compra habitual. De hecho, cerca del 80% adquiere al menos uno de ellos, por lo que buscamos acompañarlos con medidas que generen un efecto real”, afirmó.
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