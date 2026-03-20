Chuck Norris, el ícono estadounidense de las películas de acción, muere a los 86 años

En la víspera, el medio TMZ había informado que, según fuentes, Norris había sufrido una "emergencia médica" en la isla de Kauai, en Hawai.

El actor estadounidense cine de acción Chuck Norris falleció a los 86 años, comunicó el viernes su familia.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado por su familia y que descansa en paz", indicó la familia de Norris en la cuenta del actor en Instagram.

En la víspera, el medio estadounidense TMZ había informado que, según fuentes, Norris había sufrido una "emergencia médica" en la isla de Kauai, en Hawai, que llevó a la estrella del cine a hospital.

"Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas", agregó la familia de la estrella.