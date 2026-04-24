Chile y Bolivia anuncian negociación para modernizar acuerdo comercial vigente hace más de 30 años

El canciller Pérez Mackenna y su par boliviano firmaron una declaración conjunta el jueves, que incluye un convenio de servicios aéreos y coordinación para el control migratorio.

Tras concluir el primer día de su visita a Bolivia, el canciller Francisco Pérez Mackenna anunció que se iniciarán negociaciones para un nuevo acuerdo comercial entre ambos países.

Junto a su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, emitieron una declaración conjunta tras asistir al paso fronterizo Chungará–Tambo Quemado y sostener una reunión de alto nivel en La Paz. En esta, ambas autoridades destacaron el carácter histórico del encuentro y reafirmaron su compromiso por privilegiar el diálogo, la cooperación y los mecanismos pacíficos de solución de controversias.

“Asimismo, los cancilleres destacaron la voluntad política de ambos mandatarios, Rodrigo Paz Pereira y José Antonio Kast Rist, que ha hecho posible este paso sustantivo, que evidencia la capacidad de avanzar en la construcción de entendimientos y cooperación mutua”, señaló el comunicado.

Así, se dio el primer paso para la modernización del Acuerdo de Complementación Económica vigente desde hace más de 30 años.

Desde la firma del acuerdo en 1993, el intercambio comercial total con Bolivia ha crecido a una tasa promedio anual del 6,2%, pasando de operaciones por US$ 174 millones a US$ 1.182 millones en 2025. El país se posiciona como el séptimo mayor socio comercial de Chile en América del Sur y en el puesto 21 a nivel mundial.

Además, se acordó mejorar el funcionamiento de los corredores logísticos y de los puertos, con el objetivo de facilitar el comercio exterior boliviano, en conformidad con los acuerdos vigentes. También se avanzará en la implementación de proyectos de integración energética, incluyendo el aprovechamiento del oleoducto Sica Sica–Arica, de acuerdo con las necesidades actuales de abastecimiento de combustibles en Bolivia; junto con fortalecer la cooperación en la gestión de cuencas hídricas transfronterizas.

“Hoy fuimos protagonistas de un hecho histórico en el saludo de Chungará–Tambo Quemado en un encuentro en una frontera que nos une”, dijo el canciller Pérez Mackenna, en un punto de prensa conjunto con su par boliviano. Agregó que Bolivia es “un país maravilloso y con un enorme potencial que queremos ayudar a desarrollar porque estamos convencidos de que si les va bien a Chile también le va bien”.

Según Pérez Mackenna, la jornada de trabajo fue productiva a nivel político y económico. Las partes proyectaron una agenda que incluye fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza, en el marco de la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico.

El canciller también manifestó el interés de exportar más a Bolivia y que el país altiplánico invierta en Chile.

Acuerdo aéreo

Otro de los puntos acordados fue la suscripción del Acuerdo de Servicios Aéreos para mejorar la conectividad y fortalecer el intercambio entre ambos países. Además se anunció la convocatoria del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia–Chile, instancia de alto nivel para el tratamiento integral de la agenda bilateral, cuya última reunión se realizó en 2010, en La Paz.

Frente a la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza, se coincidió en que las acciones deberán implementarse con apego a los acuerdos bilaterales vigentes y de manera coordinada, a fin de garantizar los derechos de las poblaciones de ambos países, especialmente de aquellas en zonas fronterizas, propendiendo a su integración, así como a la protección y preservación de la fauna, los cursos de agua y los ecosistemas transfronterizos.

Durante este año se realizará, además, en Santiago la primera Comisión Bilateral de la Cooperación de Asuntos Consulares y Migratorios. El propósito es coordinar una agenda de mutuo interés sobre estas materias y seguir trabajando en temas consulares que apunten a la protección de los connacionales de ambos países, especialmente de aquellos que se desplazan por motivos laborales, garantizando su protección.

El canciller continuará este viernes con su visita en Santa Cruz, donde participará en un encuentro empresarial.