Bernard Arnault advierte que la guerra en Medio Oriente podría derivar en una “catástrofe global”

El multimillonario jefe de LVMH dice que la recuperación del grupo de lujo depende de que el conflicto se resuelva rápidamente. Evitó referirse a su sucesión.

El director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, señaló que la recuperación del gigante del lujo depende de una rápida resolución de la guerra en Medio Oriente, la que, advirtió el multimillonario, podría escalar hacia una “catástrofe global”.

“Se habrán dado cuenta de que el mundo está ahora en una crisis muy seria en Medio Oriente… es muy impredecible”, dijo Arnault en la junta anual de LVMH el jueves.

El ejecutivo indicó que el grupo podría volver a crecer en todos sus negocios este año —que van desde moda y carteras hasta hoteles y licores de alta gama— si la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán no se prolonga.

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“De lo contrario, tendremos que enfrentar una crisis”, afirmó, agregando que esta podría convertirse en una “catástrofe global con desarrollos económicos extremadamente graves y muy negativos. Y en ese punto, ¿quién puede decir cómo terminarán las cosas?”.

Impacto en ventas

El conflicto bélico, que amenaza con afectar el gasto de los consumidores en todo el mundo, ha retrasado una esperada recuperación en la demanda por bienes de lujo tras un par de años complejos.

El grupo con sede en París detrás de Louis Vuitton y Dior señaló la semana pasada que la guerra restó un punto porcentual al crecimiento de sus ventas del primer trimestre, que alcanzó 1% en base orgánica. Las ventas de LVMH en algunos malls de Medio Oriente cayeron hasta 70% a inicios de marzo, poco después del estallido del conflicto.

Estados Unidos e Irán están enfrascados en un enfrentamiento en el estrecho de Ormuz, provocando una fuerte disrupción en el transporte marítimo global y en los mercados energéticos. Ambos países se han acusado mutuamente de incumplir un acuerdo de alto al fuego en los últimos días y aún no comienza una nueva ronda de conversaciones de paz.

Arnault ha cultivado una estrecha relación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien conoce desde que ambos trabajaban en bienes raíces en Nueva York en la década de 1980. Asistió a la investidura de Trump en enero del año pasado.

Las acciones de LVMH han caído 26% en lo que va del año. Los papeles de sus rivales Kering, Hermès y Richemont también acumulan bajas de dos dígitos en 2026.

Sucesión

Arnault, de 77 años, también desestimó preguntas de inversionistas sobre la planificación de sucesión en el grupo controlado por la familia, un tema que ha preocupado cada vez más a los accionistas.

“Responderé esto de una vez por todas: ustedes renovaron mi contrato el año pasado con el 99% de los votos por los próximos 10 años. Así que hablaremos de todo esto nuevamente en siete u ocho años”, dijo.

Los cinco hijos de Arnault tienen roles operativos relevantes en LVMH y, por primera vez, fueron invitados a dirigirse brevemente a los inversionistas presentes. Expusieron su trabajo, que va desde Jean, el menor con 27 años, a cargo de la relojería en Louis Vuitton, hasta Delphine, la mayor, quien se desempeña como directora ejecutiva de Dior. Los cuatro hermanos mayores también forman parte del directorio del grupo de lujo.

“Tengo una muy buena relación con mis accionistas, y ellos están informados sobre las actividades de cada uno, quienes están muy enfocados en un dominio particular y que son… todos muy brillantes en su área”, dijo Arnault posteriormente a periodistas en el evento.