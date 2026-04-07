El nuevo laboratorio de Jeff Bezos ficha a cofundador de xAI desde OpenAI

La startup de Jeff Bezos está trabajando en sistemas de IA que van más allá de los sistemas basados ​​en lenguaje que hay detrás de los chatbots y las herramientas de código. (Foto: Bloomberg)

Kyle Kosic se une a Project Prometheus, la startup secreta que trabaja en sistemas capaces de comprender el mundo físico.

Una empresa propiedad de Jeff Bezos ha fichado a un cofundador de xAI desde un cargo en OpenAI, mientras la startup secreta del magnate tecnológico acelera su reclutamiento para perseguir su ambición de crear sistemas de inteligencia artificial (IA) que puedan transformar el sector industrial.

Kyle Kosic se ha incorporado a Project Prometheus, nombre en clave de la nueva compañía liderada por Bezos y el exejecutivo de Google Vikram Bajaj, según personas familiarizadas con el asunto.

Cofundador de xAI junto a Elon Musk, Kosic lideró el equipo de infraestructura detrás de su supercomputador Colossus antes de regresar a su antiguo empleador OpenAI en 2024. Continuará trabajando en proyectos de infraestructura de IA en Prometheus, dijeron las fuentes.

Su movimiento marca el último episodio de una vertiginosa ronda de cambios laborales, en momentos en que los laboratorios de IA compiten ferozmente por talento de primer nivel, a menudo ofreciendo salarios elevados para atraer personal desde sus rivales.

Musk ha visto cómo los 11 cofundadores de xAI han dejado la empresa, con varios saliendo en los últimos meses y algunos con críticas a la gestión del empresario. Los dos últimos, Manuel Kroiss y Ross Nordeen, abandonaron la compañía a fines de marzo, según personas familiarizadas con el tema, en información reportada primero por Business Insider.

Prometheus, en tanto, ha contratado a cientos de trabajadores en su sede en San Francisco y en sus oficinas en Londres y Zúrich. Se ha enfocado en reclutar ingenieros, investigadores en IA y personas con experiencia en “construcción de proyectos de infraestructura a gran escala”, dijo una fuente cercana a su proceso de contratación.

Project Prometheus

La startup, lanzada por Bezos el año pasado, trabaja en sistemas de IA capaces de operar en el mundo físico y que van más allá de los sistemas basados en lenguaje que sustentan chatbots como ChatGPT o herramientas de programación como Claude Code.

Project Prometheus declinó hacer comentarios.

La empresa está particularmente enfocada en el sector industrial. Apunta a desarrollar un modelo capaz de comprender las leyes de la física y entrenado con datos de dominios específicos, como el diseño de motores a reacción, señaló una persona cercana a la compañía.

Agregó que la firma ya ha “ensamblado el mayor corpus de datos sobre ingeniería” y sobre el funcionamiento de estos sistemas.

Prometheus también planea adquirir participaciones en empresas de sectores como ingeniería, aviación, arquitectura y diseño. Estos acuerdos incluirían la recopilación de datos de dichas compañías, que podrían utilizarse para mejorar el modelo de IA de la startup.

Bezos y Bajaj lideran personalmente los esfuerzos de Prometheus para recaudar decenas de miles de millones de dólares -o más- para un “vehículo de capital permanente” que adquiriría participaciones en empresas susceptibles de ser transformadas por la IA en el futuro.

Una fuente lo comparó con un “holding al estilo de Berkshire Hathaway”.

“Prometheus quiere respaldar el avance de estas industrias, que eventualmente ocurrirá con la IA, pero no quieren que tome 10 años”, añadió la persona.

La startup planea contar con personal trabajando dentro de estas compañías, a menudo conocidos como “ingenieros desplegados en terreno” (forward deployed engineers). La inversión y el aporte de estos equipos, esperan, mejorará los márgenes y las operaciones de las empresas.

La industria de la IA ha tenido dificultades para crear modelos que realmente comprendan el espacio físico debido a la falta de datos de alta calidad que representen el mundo real, en contraste con el texto y el código, que están más disponibles.

Los esfuerzos actuales de los competidores incluyen el entrenamiento con datos de video y simulaciones para imitar entornos del mundo real.

Prometheus también está en conversaciones para atraer inversiones a este vehículo con fondos soberanos, incluidos de Singapur y países del Golfo, según múltiples fuentes.