Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

El nuevo laboratorio de Jeff Bezos ficha a cofundador de xAI desde OpenAI

Kyle Kosic se une a Project Prometheus, la startup secreta que trabaja en sistemas capaces de comprender el mundo físico.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 10:20 hrs.

IA Inteligencia Artificial Startups OpenAI Jeff Bezos
<p>La startup de Jeff Bezos está trabajando en sistemas de IA que van más allá de los sistemas basados ​​en lenguaje que hay detrás de los chatbots y las herramientas de código. (Foto: Bloomberg)</p>

La startup de Jeff Bezos está trabajando en sistemas de IA que van más allá de los sistemas basados ​​en lenguaje que hay detrás de los chatbots y las herramientas de código. (Foto: Bloomberg)

Noticias destacadas

Project Prometheus

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

ANP se reúne con ministra Sedini y cuestiona servicios de clipping y deuda del Servel con la prensa
2
Empresas

Foco de Kast en seguridad y control migratorio atrae a grupo de defensa de Emiratos Árabes Unidos a Chile
3
Regiones

EFE inicia fase de pruebas de sus 10 nuevos convoyes destinados a reforzar servicio del Biotren, en el Gran Concepción, con casi US$ 60 millones de inversión
4
Mercados

Superintendente de Pensiones se reúne con las AFP para evaluar la implementación de los fondos generacionales
5
Empresas

Justicia admite reclamación de comunidad indígena contra proyecto de cobre y oro de US$ 260 millones
6
Mercados

El ejecutivo de confianza de Leonidas Vial que liderará gestión patrimonial de LarrainVial
7
Economía y Política

Quiroz anuncia que esta semana se firmará decreto con cambios a Ordenanza de Urbanismo y apuesta a bajar entre 10% y 15% el precio de nuevos departamentos
8
Regiones

Consorcio Lechero proyecta que Chile dejaría de ser un importador neto de lácteos en una década
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete