FT ranking: Las empresas de más rápido crecimiento de América 2026

La tabla destaca el crecimiento en distintos sectores y países de la región.

La séptima edición del ranking anual del Financial Times sobre las empresas de más rápido crecimiento de América resalta el desempeño destacado de 300 compañías en toda la región.

El listado, elaborado junto con la empresa de datos Statista, clasifica a las compañías según la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por su sigla en inglés) de sus ingresos entre 2021 y 2024. Las 300 empresas incluidas abarcan sectores que van desde IT, logística y fintech hasta salud, ciencia y marketing.

En el primer lugar de la tabla este año, con un CAGR de 455,6%, se encuentra Grow Therapy, una plataforma estadounidense que conecta a personas con terapeutas para sesiones en línea o presenciales.

Clara, una plataforma de pagos empresariales, ocupa el segundo lugar, con un CAGR de 377,1%. También presente en el ranking del año pasado, la empresa trasladó su sede desde México a Brasil a medida que crecía. En el tercer puesto, con 349,7%, aparece la estadounidense Capricor Therapeutics, que desarrolla nuevos enfoques para tratar una variedad de enfermedades graves.

El sector de IT y software fue el más representado en la lista, con un 15% de las compañías —por debajo del 22% del ranking 2025—. Fintech, servicios financieros y seguros ocuparon el segundo lugar, con un 10,3% de las empresas, mientras que salud y ciencias de la vida quedaron en tercer lugar, con un 9,3%.

Estados Unidos domina el ranking, con 205 compañías, seguido por Canadá (43 empresas), Brasil (30) y México (13).

Este es el top ten del ranking: