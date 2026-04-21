Laboratorio de IA de Jeff Bezos se acerca a una valoración de US$ 38.000 millones en un acuerdo de financiación
La empresa, cuyo nombre en clave es Proyecto Prometeo, está trabajando en modelos para aplicaciones industriales.
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Por Cristina Criddle y George Hammond
San Francisco
Jeff Bezos está cerca de cerrar un acuerdo de financiación de US$ 10.000 millones con inversionistas, lo que pasaría a valorar su laboratorio en US$ 38.000 millones. El laboratorio se centra en la inteligencia artificial capaz de comprender el mundo físico y transformar la ingeniería y la fabricación.
Según fuentes cercanas a la operación, la empresa, cuyo nombre en clave es Proyecto Prometeo, planea cerrar inminentemente una ronda de financiación con una valoración de US$ 38.000 millones, incluyendo el nuevo capital.
El acuerdo, que convertiría a la compañía en una de las startups en fase inicial mejor financiadas del mundo, incluye una inversión inicial de US$ 6.200 millones recaudada en noviembre, pero que se ha ampliado debido a la demanda, añadieron las fuentes. Bezos figura entre los inversionista iniciales.
La incursión del fundador de Amazon en el campo de la inteligencia artificial marca la primera vez que desempeña un cargo operativo desde que dejó su puesto como director ejecutivo del gigante del comercio electrónico en 2021.
Esta nueva financiación es independiente de la de una sociedad holding para la que Prometheus también está recaudando decenas de miles de millones de dólares, cuyo objetivo es adquirir participaciones en empresas que, según prevé, se verán transformadas por la tecnología que está desarrollando, como ya informó el Financial Times.
Esto podría incluir empresas de ingeniería, arquitectura y diseño. La sociedad de cartera de inversiones tendría acceso a los datos de sus empresas participadas para entrenar los sistemas de IA de Prometheus.
Bezos y el codirector ejecutivo Vikram Bajaj han estado liderando ambas iniciativas de recaudación de fondos.
JPMorgan y BlackRock figuran entre los inversionistas de esta nueva ronda, según una fuente cercana al asunto. Se prevé que la ronda se cierre pronto, pero aún no se ha finalizado.
Prometheus, BlackRock y JPMorgan declinaron hacer comentarios.
La empresa, con sede en San Francisco y oficinas en Londres y Zúrich, desarrolla sistemas de IA que comprenden las leyes de la física y pueden aplicarse a diversos sectores industriales. Su objetivo es utilizar modelos especializados para agilizar los procesos manuales y reducir su consumo de recursos.
Para ello, ha contratado a cientos de personas, entre ellas científicas de IA, expertos en sectores específicos y profesionales con experiencia en el desarrollo de infraestructuras informáticas.
A principios de este mes, el Financial Times informó que la compañía había contratado a Kyle Kosic, exempleado de OpenAI y cofundador de xAI, para trabajar en proyectos de infraestructura. Kosic había liderado previamente los esfuerzos en la empresa emergente de IA de Elon Musk para construir su supercomputadora Colossus.
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