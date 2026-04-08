Meta lanza su primer modelo de IA tras la ola de gasto de Zuckerberg

Se trata de Muse Spark, “diseñado específicamente” para apps de redes sociales. En tanto, los inversionistas siguen cuestionando el fuerte gasto de la tecnológica en IA.

Meta ha lanzado su primer modelo de inteligencia artificial desde que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, lideró un gasto de varios miles de millones de dólares en talento e infraestructura, en la primera prueba de sus esfuerzos por ponerse al día con rivales como OpenAI y Google.

La plataforma de redes sociales, valorada en US$ 1,6 billón (millón de millones), presentó este miércoles Muse Spark, que, según dijo, fue “diseñado específicamente” para su uso en todos sus productos.

Zuckerberg señaló a comienzos de este año que el lanzamiento aún no igualaría a los sistemas más avanzados de sus competidores. Sin embargo, la compañía afirmó que Muse Spark impulsará una versión “más inteligente y rápida” de Meta AI, su asistente virtual.

Agregó que el modelo permitirá respuestas más personalizadas y visuales, utilizando contenido compartido en Instagram, Facebook y Threads.

“Esperen resultados más ricos y visuales, con Reels, fotos y publicaciones integradas directamente en sus respuestas, con crédito a los creadores de contenido”, señaló Meta.

Las acciones de Meta subieron 8% el miércoles tras conocerse la noticia del modelo, en medio de un rally general del mercado.

También indicó que su nuevo modelo tiene fuertes aplicaciones en salud. Meta afirmó que trabajó con más de 1.000 médicos para entrenar el modelo, con el fin de generar respuestas más detalladas en temas como nutrición y ejercicio.

Con este modelo, Meta AI también ofrecerá un “modo shopping” para ayudar a los usuarios a comparar precios.

A diferencia de los modelos Llama anteriores de Meta, que han sido “open” -o disponibles libremente para que desarrolladores los modifiquen-, Muse Spark es un modelo más pequeño y cerrado. La compañía planea ofrecer una “vista previa privada [...] a socios seleccionados”. Meta señaló que espera hacer open source versiones futuras.

El lanzamiento ofrece una señal temprana de cómo Zuckerberg planea incorporar el contenido de redes sociales de Meta en su chatbot, como parte de su promesa de desarrollar “superinteligencia personal”.

Dudas que persisten

Esto ocurre mientras el empresario enfrenta una creciente presión de inversionistas para justificar su enorme gasto en IA.

Durante el último año, el director ejecutivo ha invertido miles de millones de dólares en construir una red de data centers y en reclutar investigadores de IA de la competencia con paquetes que alcanzan cifras de hasta 10 dígitos.

Esto forma parte de un impulso total para ponerse al día en el desarrollo de modelos de vanguardia, luego de que su modelo anterior, Llama 4, quedara por debajo de las expectativas en abril pasado, lo que llevó a Zuckerberg a realizar una rápida serie de cambios ejecutivos y reestructuraciones en los esfuerzos de IA de Meta.

El resultante “Meta Superintelligence Lab” está liderado por Alexandr Wang, de 29 años, quien se incorporó tras la inversión de US$ 15 mil millones del grupo Big Tech en su startup de etiquetado de datos, Scale AI.

Dentro del nuevo laboratorio, Wang también dirige un pequeño y reservado equipo de investigadores de élite en IA llamado “TBD” -To Be Determined- enfocado en liderar el desarrollo de modelos de última generación.

Muse Spark superó a modelos líderes de Google, OpenAI y Anthropic en ciertos benchmarks de razonamiento y capacidades multimodales, según evaluaciones compartidas por Meta.

Sin embargo, la compañía reconoció que el modelo aún no es de vanguardia en algunas áreas y añadió: “Seguimos invirtiendo en áreas con brechas de desempeño actuales, específicamente en sistemas agentic de largo plazo y flujos de trabajo de coding”.

Zuckerberg señaló el miércoles que Meta planea “lanzar modelos cada vez más avanzados que empujen la frontera de la inteligencia y las capacidades, incluyendo nuevos modelos open source”.

“Estamos construyendo productos que no solo responden preguntas, sino que actúan como agentes que hacen cosas por ti”, agregó en una publicación en Threads.

Con Muse Spark, Meta parece enfocarse en capacidades de nicho como la salud, argumentando que es “una de las principales razones por las que las personas recurren a la IA”.

Su rival OpenAI lanzó en enero ChatGPT Health, una funcionalidad especializada que permite a los usuarios conectar sus registros médicos y apps de fitness a su IA para obtener recomendaciones personalizadas de salud.

Meta también ha estado trabajando en mejorar la “percepción multimodal” del modelo, como el reconocimiento de objetos en fotos. Zuckerberg señaló el año pasado que Meta estaba duplicando su inversión en gafas de IA, argumentando que los dispositivos wearables son clave para su apuesta por la “superinteligencia”.

“Cuando Meta AI impulsado por Muse Spark llegue a nuestras gafas de IA, el asistente podrá ver y entender mejor el mundo que te rodea”, indicó la compañía.