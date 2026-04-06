La misión lunar Artemis bate el récord de distancia desde la Tierra para una tripulación humana
La cápsula Orión navega por una trayectoria dentro de la esfera de influencia gravitatoria de la Luna que pronto los llevará a sobrevolar la cara oculta del satélite.
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Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA alcanzaron el lunes el punto más lejano de la Tierra al que ha llegado jamás un ser humano, navegando por una trayectoria dentro de la esfera de influencia gravitatoria de la Luna que pronto los llevará a sobrevolar la cara oculta del satélite.
La tripulación de Artemis II, que viaja en su cápsula Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, se despertó en su sexto día de vuelo con un mensaje grabado del difunto astronauta Jim Lovell, que participó en las misiones Apolo 8 y 13.
"Bienvenidos a mi antiguo barrio", dijo Lovell, fallecido el año pasado a los 97 años. "Es un día histórico, y sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar del paisaje (...) buena suerte y que Dios los acompañe".
Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, tienen previsto alcanzar más tarde en el día su máxima distancia de la Tierra, a unos 406.777 kilómetros, unos 6.606 kms más allá del récord que mantuvieron Lovell y su tripulación del Apolo 13 durante 56 años.
A continuación, navegarán alrededor de la cara oculta de la Luna, contemplándola desde unos 6.437 kilómetros por encima de su superficie oscurecida mientras esta eclipsa una Tierra del tamaño de una pelota de baloncesto en el fondo lejano.
Esta serie de misiones, valorada en miles de millones de dólares, tiene como objetivo llevar a los astronautas de vuelta a la superficie lunar antes de 2028, adelantándose a China, y establecer una presencia estadounidense durante la próxima década, construyendo una base que sirva como campo de pruebas para posibles misiones futuras a Marte.
Oscuridad y cortes de comunicación
El sobrevuelo lunar sumirá a la tripulación en la oscuridad y provocará breves cortes de comunicación, ya que la Luna les impedirá el acceso a la Red de Espacio Profundo de la NASA, una red global de enormes antenas de radiocomunicación que la agencia ha estado utilizando para comunicarse con la tripulación.
El sobrevuelo durará unas seis horas, durante las cuales los astronautas utilizarán cámaras profesionales para tomar fotos detalladas de la Luna a través de la ventana de Orión, mostrando un punto de vista poco común y científicamente valioso de la luz solar filtrándose por sus bordes.
La tripulación también tendrá la oportunidad de fotografiar un momento excepcional en el que la Tierra, empequeñecida por la distancia récord a la que se encuentran en el espacio, se pondrá y saldrá junto con el horizonte lunar mientras dan la vuelta, una remezcla celestial de una salida de la Luna vista desde la Tierra.
Un equipo de decenas de científicos lunares situados en la Sala de Evaluación Científica del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston tomará notas mientras los astronautas, que estudiaron una serie de fenómenos lunares como parte del entrenamiento de la misión, describen lo que ven en tiempo real.
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