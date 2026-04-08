Estrecho de Ormuz: Irán bloquea tránsito de petroleros tras ataque de Israel al Líbano
Así lo informó la agencia iraní Fars. De todas maneras, previo al anuncio, la vía marítima operaba mayormente bloqueada.
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El paso de petroleros por el estrecho de Ormuz fue detenido como consecuencia de los ataques de Israel contra Líbano, informó la agencia iraní Fars.
El reporte se produjo tras un alto al fuego alcanzado durante la noche entre Estados Unidos e Irán que, según Fars, permitió el tránsito de dos petroleros. La paralización de los movimientos de buques ocurrió de forma simultánea a los ataques sobre Líbano, indicó.
La reapertura de Ormuz es clave para los precios del petróleo y el gas, que cayeron tras anunciarse el alto al fuego durante la noche y recortaron parte de su baja luego del informe de Fars.
Incluso antes del reporte, Ormuz parecía mantenerse mayormente bloqueado. Según datos de seguimiento recopilados por Bloomberg, desde la mañana del martes se ha avistado la salida de siete buques de la región, mientras que tres han entrado. El año pasado, el número total de tránsitos en tiempos de paz rondaba los 135 diarios. Más de 800 cargueros permanecen varados en el golfo, la mayoría a la espera de poder zarpar.
Si bien los armadores y las aseguradoras acogieron con beneplácito el alto el fuego, también advirtieron que se necesitarán más detalles para determinar si es posible un tránsito seguro.
Irán ha declarado que una condición previa para el alto el fuego es que sus fuerzas armadas coordinen la navegación a través del que es el canal petrolero más importante del mundo. Teherán también ha estado cobrando un peaje de hasta 2 millones de dólares por tránsito a algunos transportistas.
"El tiempo dirá si se trata de una pausa o de una paz, pero, mientras tanto, es muy improbable que el comercio con el Golfo se reanude sin más", declaró Neil Roberts, director de la división marítima y de aviación de la Lloyd's Market Association. "La región sigue expuesta a un riesgo elevado, ya que ninguna de las tensiones subyacentes se ha resuelto", agregó.
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