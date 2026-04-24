Google Cloud apuesta por “empresas agénticas” y lanza nueva plataforma de IA en Next ‘26
Firma presentó avances en agentes autónomos, chips y ciberseguridad para impulsar productividad y crecimiento empresarial.
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Google Cloud anunció una serie de innovaciones en inteligencia artificial en el marco de su evento Next ‘26, con foco en impulsar el desarrollo de “empresas agénticas”; es decir, organizaciones que utilizan agentes autónomos capaces de ejecutar tareas, razonar y tomar decisiones en procesos productivos.
Entre los principales anuncios destaca el lanzamiento de Gemini Enterprise Agent Platform, una plataforma que permite construir, escalar y gestionar agentes de IA integrados a operaciones y sistemas empresariales.
La compañía también presentó su nueva generación de chips TPU -orientados tanto al entrenamiento como a la inferencia- que prometen hasta 80% más rendimiento por dólar, junto con avances en ciberseguridad en alianza con Wiz y nuevas herramientas de productividad en Workspace basadas en IA.
“Gemini Enterprise ahora funcionará como el sistema integral para la Era Agéntica: el tejido conectivo entre sus datos, su gente y todas sus aplicaciones que transforma los procesos en un flujo inteligente único”, afirmó Thomas Kurian, CEO de Google Cloud.
“No estamos ofreciendo servicios aislados; ofrecemos un stack optimizado verticalmente para entregar la escala y eficiencia que exige esta nueva era de la IA en producción”, agregó.
Según la firma, cerca del 75% de sus clientes ya utiliza soluciones de inteligencia artificial, en un contexto donde las empresas están acelerando la adopción de estas tecnologías para mejorar eficiencia y generar nuevas oportunidades de negocio.
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