Google Cloud apuesta por “empresas agénticas” y lanza nueva plataforma de IA en Next ‘26

Google Cloud anunció una serie de innovaciones en inteligencia artificial en el marco de su evento Next ‘26, con foco en impulsar el desarrollo de “empresas agénticas”; es decir, organizaciones que utilizan agentes autónomos capaces de ejecutar tareas, razonar y tomar decisiones en procesos productivos.

Entre los principales anuncios destaca el lanzamiento de Gemini Enterprise Agent Platform, una plataforma que permite construir, escalar y gestionar agentes de IA integrados a operaciones y sistemas empresariales.

La compañía también presentó su nueva generación de chips TPU -orientados tanto al entrenamiento como a la inferencia- que prometen hasta 80% más rendimiento por dólar, junto con avances en ciberseguridad en alianza con Wiz y nuevas herramientas de productividad en Workspace basadas en IA.

“Gemini Enterprise ahora funcionará como el sistema integral para la Era Agéntica: el tejido conectivo entre sus datos, su gente y todas sus aplicaciones que transforma los procesos en un flujo inteligente único”, afirmó Thomas Kurian, CEO de Google Cloud.

“No estamos ofreciendo servicios aislados; ofrecemos un stack optimizado verticalmente para entregar la escala y eficiencia que exige esta nueva era de la IA en producción”, agregó.



Según la firma, cerca del 75% de sus clientes ya utiliza soluciones de inteligencia artificial, en un contexto donde las empresas están acelerando la adopción de estas tecnologías para mejorar eficiencia y generar nuevas oportunidades de negocio.