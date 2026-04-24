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Google Cloud apuesta por “empresas agénticas” y lanza nueva plataforma de IA en Next ‘26

Firma presentó avances en agentes autónomos, chips y ciberseguridad para impulsar productividad y crecimiento empresarial.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 19:21 hrs.

empresas Google Inteligencia Artificial IA Maria Gabriela Arteaga
<p>Google Cloud apuesta por “empresas agénticas” y lanza nueva plataforma de IA en Next ‘26</p>

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