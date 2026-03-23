Piloto y copiloto mueren luego que avión choca con un camión de bomberos en aeropuerto en Nueva York
Decenas de personas resultaron heridas por el accidente anoche de la aeronave de Air Canada Express operado por su socio Jazz Aviation en el aeropuerto LaGuardia.
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El piloto y el copiloto de un avión regional de Air Canada Express fallecieron tras chocar contra un camión de bomberos mientras aterrizaban en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York a última hora del domingo, un incidente que provocó el cierre del aeropuerto, según las autoridades y medios de comunicación estadounidenses.
NBC News, que informó de las muertes, señaló que decenas de personas resultaron heridas en el incidente.
El canal de noticias dijo que el camión de bomberos estaba tripulado por agentes de policía, citando fuentes. Anteriormente había informado de que un sargento y un agente habían sufrido fracturas y se encontraban en estado estable en un hospital.
El avión, un CRJ-900 de Air Canada Express, operado por su socio Jazz Aviation, transportaba a 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación procedentes de Montreal, según una lista preliminar de pasajeros que aún estaba pendiente de confirmación. Jazz es propiedad de Chorus Aviation.
La aeronave chocó contra el vehículo de bomberos a una velocidad de unos 39 km/h, según la web de seguimiento de vuelos Flightradar24, que registró los últimos datos a las 23:37 hora local (00:37 del lunes en Chile). Las fotos tomadas por Reuters tras el accidente mostraban daños visibles en el morro del avión, que estaba inclinado hacia arriba.
Las autoridades y los servicios de emergencia no hicieron comentarios inmediatos sobre posibles víctimas mortales o heridos.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que se esperaba que el aeropuerto permaneciera cerrado hasta las 14:00 hora local del lunes. Flightradar24 señaló que 18 vuelos habían sido desviados a otros aeropuertos, principalmente en el área de Nueva York, o habían regresado a su punto de origen.
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó de que el vehículo de extinción de incendios estaba respondiendo a otro incidente cuando fue embestido por la aeronave en la pista 4 del aeropuerto.
El sistema de notificación de emergencias de la ciudad de Nueva York informó de que se podían esperar cancelaciones, cortes de rutas, retrasos en el tráfico y presencia de personal de emergencia cerca del aeropuerto.
LaGuardia atendió a más de 30 millones de pasajeros al año en 2025, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, y en el aeropuerto operan numerosas aerolíneas estadounidenses.
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