Canciller alemán asegura que Estados Unidos está siendo “humillado” por Irán
Friedrich Merz plantea que ya hay lecciones sobre las dificultades parar cerrar conflictos, como ocurrió en Irak y Afganistán, en comentarios que podrían afectar las relaciones transatlánticas.
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Estados Unidos está siendo “humillado” por líderes iraníes mientras Donald Trump intenta negociar el fin de la guerra, dijo el canciller alemán Friedrich Merz en comentarios que podrían afectar las relaciones transatlánticas.
En un tono inusualmente directo, el líder alemán dijo que no ve qué estrategia están siguiendo los estadounidenses y agregó que los negociadores de Teherán actúan con habilidad, o más bien con habilidad para evitar negociar.
Como resultado, “toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, en particular por la llamada Guardia Revolucionaria”, dijo Merz este lunes a estudiantes de una escuela secundaria en el oeste de Alemania.
Los comentarios reflejan la reevaluación de varios líderes europeos sobre su relación con Trump. La tendencia a suavizar vínculos para ganar su favor ha dado paso a una visión más sobria de un presidente que cuestiona a la OTAN, impulsa fuerzas de extrema derecha en Europa y amenaza con tomar el control de Groenlandia, territorio danés.
Distanciamiento de líderes europeos
La primera ministra italiana Giorgia Meloni, que había cultivado una relación cercana con Trump, se ha distanciado del líder estadounidense, quien la atacó verbalmente tras defender al papa León XIV de sus críticas. En una cumbre de la Unión Europea en Chipre, el viernes, Meloni dijo que no ha tenido contacto reciente con Trump, aunque las relaciones con EEUU siguen siendo “sólidas”.
El Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido consistentemente crítico de Trump, lo que provocó su enojo tras la negativa de España a permitir el uso de bases militares en la guerra con Irán.
Merz intentó abrir un canal productivo con Trump, incluida una visita a la Casa Blanca en marzo marcada por cierta cordialidad. Pero el canciller, cuyo gobierno enfrenta un alza en los precios del combustible que afecta a la mayor economía de Europa, se ha vuelto más crítico de la campaña en Irán.
Funcionarios de EEUU e Irán no lograron concretar una segunda ronda de conversaciones de paz durante el fin de semana. Tras días de expectativas, Trump canceló el sábado un viaje de sus enviados a Pakistán, al afirmar que Irán había “ofrecido mucho, pero no lo suficiente”. El canciller iraní realizó dos visitas a Islamabad durante el fin de semana, y Axios informó que se presentó una nueva propuesta a EEUU a través de mediadores pakistaníes.
Merz reiteró que los líderes alemanes y europeos no fueron consultados antes del inicio de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán el 28 de febrero, y dijo que expresó su escepticismo directamente a Trump en dos conversaciones. “Si hubiera sabido que esto iba a prolongarse cinco o seis semanas y seguir empeorando, habría planteado mi posición con mucha más firmeza”, dijo Merz a estudiantes en una escuela en Marsberg, en su distrito de origen.
La lección de guerras anteriores, como Afganistán o Irak, es que el problema radica en cómo poner fin a los conflictos, dijo Merz.
“En ese sentido, espero que esto termine lo antes posible”, afirmó. Pero no ve un final cercano, con un Irán más fuerte de lo esperado y EEUU sin una estrategia de negociación convincente. La guerra, dijo, ya se siente en Alemania.
“Esta guerra contra Irán tiene un impacto directo en nuestro desempeño económico y, por lo tanto, debe terminar lo antes posible”, concluyó.
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