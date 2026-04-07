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Distancia entre las posturas de EEUU e Irán empuja al Medio Oriente a una escalada de la guerra

Trump aseguró que podría destruir a su contraparte la noche de este martes, cuando vence su más reciente ultimátum, mientras expertos hacen cálculos sobre cómo podría responder la República Islámica.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Francisca Guerrero
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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