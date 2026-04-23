Irán confisca barcos en Ormuz tras la extensión de la tregua
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Irán capturó dos barcos en el estrecho de Ormuz el miércoles, reforzando su control sobre esta vía marítima después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendiera indefinidamente la tregua sin que hubiera señales de que se reanudaran las conversaciones de paz.
Washington mantuvo el bloqueo naval estadounidense al comercio marítimo de Irán, y el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que un alto el fuego total solo tendría sentido si se levantara el bloqueo. Reabrir el estrecho era imposible con una “violación tan flagrante del alto el fuego”, declaró Qalibaf en una publicación en X.
“Ustedes no lograron sus objetivos mediante la agresión militar, ni los lograrán mediante la intimidación. La única vía es el reconocimiento de los derechos del pueblo iraní”, declaró en su primera respuesta a la prórroga del alto el fuego de Trump.
Trump ha dado marcha atrás en sus recientes amenazas de bombardear infraestructuras críticas iraníes, pero se ha avanzado poco en la resolución de los problemas clave para poner fin a la guerra.
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