Best Branding Awards Chile entra en la recta final de postulaciones con novedades en la estructura de categorías
El concurso está en su etapa final de postulaciones en un contexto en que las marcas enfrentan audiencias más críticas y una mayor presión por demostrar impacto en el negocio.
Con las inscripciones en marcha, Best Branding Awards Chile (BBA), el concurso que identifica, evalúa, distingue y difunde los casos de branding más destacados en el país, vuelve a instalar una discusión que atraviesa al marketing: qué distingue hoy a una marca sólida en un escenario de audiencias críticas y empresas presionadas por resultados. Conversamos con Belén Mora, subdirectora de programas en Valora, sobre las novedades del concurso y los criterios que hoy definen un trabajo de branding relevante.
Desde la organización, explican que la importancia del branding que analiza BBA radica en “entender el pensamiento estratégico como una herramienta trascendental para el éxito de las marcas, en la medida en que es capaz de resolver problemas de negocio reales”, asevera Mora. En ese sentido plantea que la calidad de una solución ya no se mide solo por su estética, sino por la coherencia entre el desafío planteado, la estrategia implementada y el impacto generado.
Ese estándar, agrega Mora, también responde a un cambio en las audiencias. En un entorno de consumidores más informados, fragmentados y exigentes, las marcas ya no compiten solo por recordación, sino por su capacidad de hacer comprensible su propuesta de valor. “La marca ganadora es aquella que simplifica decisiones y elimina fricciones”, sostiene.
Para la subdirectora de programas, los casos de Best Branding Awards que logran destacar son aquellos donde “el éxito no proviene de una campaña aislada, sino de una idea de marca capaz de modernizar categorías completas y capturar nuevas ocasiones de consumo”. En la edición 2025, Bci se convirtió en la gran marca ganadora de la jornada y obtuvo el premio Best of the Year por el caso Ser del Bci suena bien.
Asimismo, Mora plantea que la credibilidad de una marca hoy se mide por la trazabilidad entre lo que declara y las decisiones de portafolio que ejecuta. “Las marcas que logran una conexión auténtica usan su propósito como un criterio de gestión para elegir dónde enfocarse y fundamentalmente qué dejar de hacer”, señala. Y explica que la tendencia actual muestra que una marca genuina es aquella capaz de integrar la cultura interna, estrategia de negocio y comunicación institucional bajo una misma idea de valor.
Para 2026, se incorporaron novedades en la estructura de categorías, diseñadas para reflejar las nuevas tendencias y desafíos del mercado. Estas son:
- Estrategia y arquitectura de marca
- Creación e Innovación
- Identidad Visual y Expresiva
- Experiencia de Marca
- Categorías Especiales.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de mayo a través de la plataforma del concurso.
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