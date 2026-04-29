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Best Branding Awards Chile entra en la recta final de postulaciones con novedades en la estructura de categorías

El concurso está en su etapa final de postulaciones en un contexto en que las marcas enfrentan audiencias más críticas y una mayor presión por demostrar impacto en el negocio.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 10:00 hrs.

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<p>Belén Mora, subdirectora de programas en Valora / Foto gentileza de Valora.</p>

Belén Mora, subdirectora de programas en Valora / Foto gentileza de Valora.

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