Bci detalla hoja de ruta para concretar su reorganización societaria en proceso que duraría hasta 18 meses

Según explicó su presidente Ignacio Yarur, Bci Group se constituirá con 218 millones de acciones, en un canje de una a una.

En el marco de su junta ordinaria de accionistas, Bci delineó este jueves los pasos que marcarán su proceso de reorganización societaria, una transformación que podría extenderse hasta por 18 meses y que busca habilitar su expansión internacional, especialmente en Estados Unidos.

La instancia fue encabezada por su presidente Ignacio Yarur y el gerente general, Eugenio Von Chrismar, quienes detallaron los pasos a seguir del nuevo holding, Bci Group.

“Hemos iniciado un proceso de evolución societaria a través de la cual se creará una sociedad holding llamada Bci Group que bajo su control tendrá dos bancos que en el futuro serán independientes entre sí”, explicó Yarur. Estas serán Bci Chile -que agrupará las filiales en Perú y Miami- y City National Bank.

El detalle del proceso fue presentado por el gerente de planificación y control financiero, José Luis Ibaibarriaga, quien explicó que la iniciativa busca, entre otros objetivos, flexibilizar los límites de inversión en el exterior.

Según indicó, la Ley de Bancos chilena permite invertir hasta un 40% en un país determinado, y “ese es el techo que queremos abrir de manera de seguir capturando las oportunidades que nos ofrece Estados Unidos”.

Cinco etapas

La hoja de ruta considera cinco etapas y estará sujeta a las respectivas aprobaciones regulatorias.

En una primera fase, el banco ya concretó la constitución de Bci Group -realizada el viernes de la semana pasada-, que actuará como vehículo central de la reorganización.

El segundo paso, contempla el registro de esta nueva sociedad y el traspaso de acciones desde Empresas Juan Yarur (EJY), con lo que se consolidará la base accionaria del holding.

Posteriormente, se abrirá una oferta a todos los accionistas para suscribir acciones de Bci Group, con el objetivo de alinear la estructura de propiedad bajo el nuevo esquema.

“Esto es una reorganización empresarial y por lo tanto, va a haber un canje de acciones una a una. Hoy, el banco tiene del orden de 218 millones de acciones y Bci Group se va a constituir con 218 millones de acciones”, sostuvo Ibaibarriaga.

El proceso culminará con la división de Bci y la posterior fusión entre Bci Group y Bci 2, correspondientes a la cuarta y quinta etapa, cerrando así la reorganización.

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Resultados 2025

En el marco de la junta de accionistas, tanto Yarur como Von Chrismar se refirieron a los resultados de Bci en 2025.

“Hemos tenido un ejercicio 2025 histórico e iniciamos el 2026 con optimismo fundado. Contamos con una base sólida, una estrategia clara y equipo altamente comprometido. Sabemos que el entorno seguirá siendo exigente y el éxito no está garantizado, sino que se construye día a día, con disciplina y visión de largo plazo”, aseguró Yarur. Asimismo, aseguró que "Bci hoy es el banco más grande de Chile".

Al cierre del año pasado, Bci reportó utilidades por más de $ 996 mil millones. Y durante su intervención, el presidente también repasó algunos hitos, entre ellos, los 10 años desde la adquisición de City National Bank en Estados Unidos.

En esa línea, afirmó que “la operación en Florida se ha multiplicado cinco veces, y los logros son una prueba más de que Bci es capaz de competir con éxito en mercados altamente exigentes”.

Actualmente, el 32% de las operaciones del banco se concentra en el extranjero -considerando Bci Securities, City National Bank y Bci Perú-, muy por encima del 2,3% registrado en 2015.