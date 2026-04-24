Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Ried Fabres y deuda privada chilena: “Meterla en el mismo saco con los problemas de EEUU no es correcto”

Su origen la aleja de la turbulencia estadounidense. Sin embargo, estructuras complejas dificultan el traspaso de información de las carteras.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 27 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Cristóbal Muñoz
<p>Los abogados de Ried Fabres, Cristián Fabres y Ricardo Abogabir. Foto: Jonathan Duran</p>

Los abogados de Ried Fabres, Cristián Fabres y Ricardo Abogabir. Foto: Jonathan Duran

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

El shock petrolero de Ormuz de mil millones de barriles está a punto de desplomar la demanda
2
Empresas

Sobreoferta de departamentos en arriendo se concentra en zonas de Santiago y presiona la rentabilidad de inversionistas
3
Empresas

Firma de capitales chinos pide extender jornada laboral de 9 de la noche a 7 de la mañana para construir central hidroeléctrica
4
DF MAS

Sebastián Edwards: “Jorge Quiroz es claramente un ministro político con muchísimo poder. No habíamos visto algo así desde Alejandro Foxley”
5
Mercados

Centros médicos, tiendas de conveniencia y cafeterías: el nuevo mapa de las exsucursales bancarias en Santiago
6
Señal DF

Klaus Schmidt-Hebbel: "Hay algo de déficit fiscal en un par de años con este proyecto de ley, pero eso se enmarca en una senda de ajuste global de las finanzas públicas”
7
DF MAS

Gonzalo Said y la muerte de su hija: “Uno aprende a vivir con la pena, la fe te ayuda”
8
Regiones

Productores de cerezas de Maule recurren a Brasil en busca de nueva demanda para absorber el exceso de oferta en China
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete